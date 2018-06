Mundial2018: Senhoras confiantes para o duelo com Marrocos

A selecção portuguesa de futebol enfrenta hoje a congénere de Marrocos, uma partida que apesar de não ser decisiva poderá ser muito importante para as contas do apuramento. O PONTO FINAL falou com duas aficionadas do futebol que têm acompanhado o Mundial, considerando que Portugal está no bom caminho para conseguir passar à próxima fase.

Pedro André Santos

Portugal não foi além de um empate frente à Espanha no jogo de estreia, mas tendo em conta a qualidade do adversário o resultado até foi positivo para as contas do apuramento, consideram Diana Massada e Helena Brandão, duas adeptas do futebol que têm vindo a acompanhar o Mundial que está a decorrer na Rússia.

“Foi um jogo bastante disputado, embora tenha notado algumas faltas de entrosamento na equipa, mas penso que estamos com uma moral elevada porque o jogo com a Espanha era aquele que era considerado como o mais difícil”, disse Diana Massada ao PONTO FINAL.

Em jeito de antevisão, a presidente da Casa do FC Porto em Macau considera que Portugal tem boas hipóteses de vencer hoje a selecção de Marrocos, mas não poderá estar tão dependente de Cristiano Ronaldo como no jogo frente à Espanha. “É importante ter uma equipa bastante coesa e ele [Ronaldo] pode fazer a diferença. Acho que temos possibilidades de ganhar se entrarmos bem, com calma”, frisou.

A derrota na estreia frente ao Irão irá obrigar a selecção de Marrocos a jogar de forma mais aberta, o que poderá ser positivo para Portugal, disse Diana Massada. “Vão tentar pontuar, nem que seja com um empate. Mas podem abrir mais espaços e nós podemos actuar mais em contra-ataque, acho que o início da partida, aqueles primeiros 15 minutos, vão mostrar como cada equipa se posiciona”, apontou.

No entanto, e seja qual o desfecho desta partida, a presidente da Casa do FC Porto em Macau considera que permanecerá tudo em aberto até à última partida do grupo. “Se a Espanha ganhar ao Irão [e Portugal empatar] ficam ambos com vitórias e nós com dois empates, e depois o último jogo fica decisivo para nós. Acho que vamos entrar para ganhar, tem que ser a nossa mentalidade e estratégia para podermos sair no final do segundo jogo com quatro pontos, o que nos dá um bocadinho de conforto”, sublinhou.

A acompanhar igualmente o Mundial, Helena Brandão foi igualmente desafiada pelo PONTO FINAL a fazer uma antevisão do duelo desta noite (hora de Macau) entre as selecções portuguesa e marroquina. “Portugal só tem que jogar como sabe, sem pensar no jogo entre a Espanha e o Irão. Acredito na vitória de Portugal, apesar da luta que os marroquinos vão com certeza dar”, disse a presidente da Associação dos Amigos de Moçambique.

Em termos estratégicos, Helena Brandão considera que poderia ser benéfico para Portugal apostar numa formação mais ofensiva comparativamente ao jogo com a Espanha. “Deve-se tentar fazer os resultados logo cedo, para a linha avançada punha o Gelson Martins, que tal como o Ronaldo, ou o Quaresma, são bons para desestabilizar a defesa adversária. Na defesa apostava nos ‘velhotes’ Pepe e Bruno Alves, pela sua experiência e luta que dão, apesar da idade”, referiu.

A partida entre Portugal e Marrocos irá começar às 20h00, horário de Macau.

Surpresas em concordância

Terminada a primeira jornada da fase de grupos do Mundial, tanto Diana Massada como Helena Brandão destacaram o empate do Brasil frente à Suíça e a derrota da Alemanha ante o México como as principais surpresas. “Foram as duas equipas em que eventualmente estaria à espera de mais em termos de resultados e que não conseguiram”, disse Diana Massada.

Por sua vez, Helena Brandão mostrou-se também impressionada com o “poderio físico” de Islândia e Sérvia, valendo empate frente a Argentina, no caso dos islandeses, e vitória contra a Costa Rica, para os sérvios.