Festival Juvenil Internacional de Dança traz a Macau mais de 650 jovens dançarinos

Nos próximos dias 21 a 26 de Julho, Macau vai ser palco da 16ª edição do Festival Juvenil Internacional de Dança. Para este evento, que traz à cidade mais de 650 dançarinos de 18 países e regiões, o Governo disponibilizou um orçamento de 17 milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

O Festival Juvenil Internacional de Dança vai trazer até à cidade mais de 650 dançarinos de vários países localizados ao longo da “Faixa e Rota”. São 27 equipas provenientes da Europa, África, América do Norte, Oceânia e Ásia que, entre os dias 21 e 26 de Julho, vão participar no evento que contempla um desfile, workshops e exibições ao ar livre e em recinto coberto. Para estas, o Governo disponibiliza bilhetes gratuitos, mas apenas aos detentores do bilhete de identidade de residente, deixando de fora os trabalhadores não-residentes. No entanto, ressalvou ontem em conferência de imprensa Chan Iok Wai, chefe do Departamento de Juventude da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, “os turistas são bem-vindos a participar nas actividades do festival ao ar livre”.

Naquela que será a 16ª edição do festival bianual, que se realiza desde 1987, vão chegar equipas de Portugal, Cabo Verde, Bélgica, Canadá, Israel, Nova Zelândia ou Turquia. O Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela irá representar Portugal, enquanto que Macau irá contar com 10 grupos no programa. O evento irá arrancar, no dia 21 de Julho, com um desfile que tem início nas Ruínas de São Paulo e irá terminar no Largo do Senado. No dia seguinte, a Praça do Tap Seac irá ser o palco de um conjunto de exibições ao ar livre, evento que se repete a 24 de Julho, no espaço Anim’Arte NAM VAN, com dança nocturna. A 23 de Julho serão realizados vários workshops na Escola oficial Zheng Guanying.

Os dois últimos dias do festival estão reservados para duas exibições no Fórum Macau, para as quais estão disponíveis 2.400 bilhetes. Apenas os detentores do BIR podem inscrever-se para participar no sorteio porque, segundo explicou Chan Iok Wai, o registo deve ser efectuado através do número do bilhete de identidade. Questionado por este jornal quanto ao porquê dos portadores de Blue Card e turistas ficarem de fora do sorteio, Chan Iok Wai afirmou que “os turistas são bem-vindos a participar nas actividades do festival ao ar livre”.

Para a edição de 2018 do Festival Juvenil Internacional de Dança, que este ano tem como tema “Uma Faixa, Uma Rota, Cidade que Dança”, o Governo disponibilizou um orçamento de 17 milhões de patacas. O aumento de dois milhões de patacas face à última edição justifica-se com as despesas de transporte dos grupos oriundos de África e da América do Norte, segundo explicou Chan Iok Wai.

O Festival Juvenil Internacional de Dança é organizado pela DSEJ, Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Instituto Cultural, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto do Desporto, Instituto de Formação Turística, Instituto Politécnico de Macau e o Fórum de Educação da Ásia-Pequim. A organização irá também contar com uma equipa de 200 voluntários.