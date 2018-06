Coreia do Norte e EUA incentivados a concretizarem resultados da cimeira

O Presidente chinês apelou ontem à Coreia do Norte e aos Estados Unidos para que “concretizem” os resultados da recente cimeira, enquanto o líder norte-coreano saudou o contributo de Pequim para a desnuclearização da península coreana.

Xi Jinping, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encontraram-se ontem em Pequim. Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, Xi afirmou que a China espera que Pyongyang e Washington possam “implementar bem os resultados alcançados” na cimeira que reuniu Kim Jong-un e o Presidente norte-americano, Donald Trump, no passado dia 12, em Singapura.

Este encontro, acrescentou Xi, representou um “passo importante na direcção de uma solução política do tema nuclear da península coreana”.

O Presidente chinês prometeu ainda que Pequim desempenhará “como sempre, um papel construtivo”.

Xi Jinping defendeu que graças aos “esforços concertados dos países relevantes”, as negociações sobre assuntos relacionados com a península coreana estão de novo a decorrer e que a situação geral está a encaminhar-se na direcção da paz e da estabilidade.

No encontro, os dois responsáveis reafirmaram a amizade entre os dois países.

“A posição determinada do Governo e o Partido da China de reforçar as relações entre a China e a Coreia do Norte não vai mudar. Não vai mudar a boa amizade nem o apoio do nosso povo ao povo da Coreia do Norte”, afirmou o chefe de Estado chinês.

Por seu lado, o líder norte-coreano saudou a China “pela sua promoção da desnuclearização na península coreana”, bem como pelo seu “papel importante para a protecção da paz e da estabilidade” na região. “A China é um vizinho amigo e Xi é um grande líder que respeitamos e em quem confiamos muito”, afirmou Kim.

Os dois acordaram “proteger, consolidar e desenvolver” os seus laços e “promover juntos o sólido impulso para a paz e estabilidade da península e para fazer um contributo positivo para a paz mundial”.

A deslocação de dois dias do líder norte-coreano à China foi divulgada amplamente, ao contrário de visitas anteriores, normalmente sob secretismo.

Sete dias após a histórica reunião entre Kim e Trump, na qual foi acordado um processo de desnuclearização para Pyongyang, e em plena escalada de tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, o líder norte-coreano voou para Pequim para informar pessoalmente Xi dos resultados desta cimeira.