Casas da Coronel Mesquita acolhem museu dedicado a Xian Xing Hai

Dez das 12 moradias da Avenida Coronel Mesquita estão já sob a alçada do Governo e as outras duas ainda têm moradores. A revitalização passa sobretudo por quatro moradias. Uma desta casas será transformada num museu dedicado a Xian Xing Hai, o compositor que nasceu em Macau em 1905.

A informação foi adiantada pela presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, e a vice-presidente do IC Leong Wai Man, à margem da apresentação da programação do Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua portuguesa.

O plano do IC é utilizar as moradias para exposições artísticas, não se encontrando contemplada a reconversão das casas em cafés ou restaurantes, uma vez que o IC considera que a zona já está bem servida de estabelecimentos de restauração.

Mok Ian Ian disse ainda que recebeu ontem o relatório interno sobre as situações de “caos” e “má gestão” detectadas na rede de bibliotecas públicas, e tornadas públicas num relatório do Comissariado da Auditoria, publicado em Maio.

Questionada sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico exigido pela UNESCO a Macau em 2013, Mok Ian Ian afirmou que o documento de consulta pública vai ser entregue em finais de Junho. Macau, que deveria ter entregue o documento até Fevereiro de 2015, tem agora até 1 de Dezembro deste ano para apresentar o referido Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico à UNESCO.