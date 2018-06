Bolívia e China assinam acordo que abre portas à quinoa e ao café boliviano

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, assinaram ontem um acordo em Pequim, com vista a tornarem-se parceiros estratégicos, um acordo que abrirá as portas da China à quinoa e ao café boliviano.

Este acordo bilateral, que procura estreitar os laços políticos e económicos, incluiu a cooperação em áreas como a financeira, comercial e infra-estruturas.

A assinatura deste acordo, no Grande Palácio do Povo, foi realizada posteriormente à cerimónia de boas vindas na sede do Legislativo, com a participação do corpo de elite do Exército de Libertação do Povo.

Durante esta cerimónia, Evo Morales contou a Xi Jinping que desde a sua infância sempre teve uma grande admiração por Mao Zedong, o fundador da República Popular da China.

“Desde a minha infância que li sobre a sua vida e também o sobre Livro Vermelho”, afirmou o Presidente da Bolívia, garantindo que sempre sentiu “respeito e admiração” pelo povo chinês pelo seu papel na manutenção da paz e estabilidade mundial.

Em resposta a estes elogios, Xi Jinping salientou o facto de o Governo do Presidente Morales ter conseguido entrar “num período de desenvolvimento estável”, algo raro desde independência da Bolívia.

A Bolívia “terá um futuro ainda melhor” com o líder indiano à frente do país, considerou o líder chinês.