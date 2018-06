Angela Leong defende desenvolvimento do turismo inteligente

A deputada Angela Leong instou ontem o Governo a desenvolver o conceito de turismo inteligente de acordo com o plano de Macau como “cidade inteligente”, incentivando assim o crescimento saudável do sector ao mesmo tempo que aumenta a competitividade geral.

Através de uma interpelação, Angela Leong assinalou que, apesar dos feitos notáveis alcançados ao nível do turismo, há problemas que ainda persistem, destacando o desenvolvimento desequilibrado em diferentes áreas e negócios. Segundo a deputada, vários casinos, hotéis e algumas zonas turísticas estão sobrecarregadas por turistas, enquanto outras, como as partes mais antigas do território, com negócios mais pequenos, são pouco visitadas, permanecendo assim num ambiente desfavorável.

Desta forma, Angela Leong propôs ao Executivo que utilize de forma mais apropriada a sua plataforma de turismo, que actualmente apenas se encontra disponível para alguns departamentos governamentais. Assim, os empresários poderiam ajustar as suas estratégias de marketing e formas de gerir os seus negócios de forma mais apropriada, considerou Angela Leong. A deputada sugeriu ainda ao Governo que desenvolva uma aplicação móvel para os turistas, fornecendo-lhes informação útil sobre transportes, atracções, alimentação, serviços médicos, entre outros.

S.Q.