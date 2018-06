Albano Martins participa “no jogo” do Canídromo e preenche 650 fichas de adopção

O presidente da Anima preencheu e assinou 650 formulários de adopção dos galgos que amanhã irá entregar ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Ao PONTO FINAL, Albano Martins explicou que recebeu mil formulários por parte do Canídromo e que preencheu 650 com os nomes dos adoptantes individuais e organizações internacionais que manifestaram já interesse em ser adoptantes.

Catarina Vila Nova

A título individual, só de Macau e Hong Kong cerca de 60 pessoas disseram que queriam ser adoptantes, às quais se juntam outros indivíduos da Áustria, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. Os restantes animais que não forem cobertos por estas adopções individuais, explicou Albano Martins, ficariam então sob a responsabilidade de organizações internacionais que os iriam realocar na Europa, Austrália e Estados Unidos. “Se nos derem os animais, são as organizações que vão supervisionar as adopções e, portanto, os animais são alocados às organizações e as pessoas vão buscar os animais às organizações que estão a colaborar connosco”, explicou o presidente da Anima.

O envio dos mil formulários “por correio registado com dupla recepção” aconteceu dias depois de Albano Martins ter afirmado não ter recebido quaisquer fichas de adopção que o Canídromo declarou ter enviado a várias associações protectoras dos animais. “Passado uns dias chegou-nos por correio registado com dupla recepção essa montanha de papéis e nós aceitámos os papéis todos. Então participámos no jogo do Canídromo, ou seja, se não aceitam as nossas fichas de adopção nós preenchemos as 650 fichas”, disse o activista.

Os 650 formulários de adopção irão ser entregues amanhã pessoalmente ao IACM, juntamente com os contactos dos adoptantes individuais e das organizações internacionais. “Nós vamos entregar em carta em mão no IACM, porque no Canídromo vamos perder toda esta informação de certeza porque eles vão sempre dizer que não foi entregue”, declarou Albano Martins.

Sobre o website da Anima, que se encontra indisponível há cerca de 10 dias, o presidente da associação disse esperar ter o problema resolvido ainda esta semana. Albano Martins disse ainda acreditar que os vários ataques à página electrónica da Sociedade Protectora dos Animais deverão terminar dentro de um mês e meio, ou seja, após o encerramento do Canídromo. “Assim que resolver o problema da entrega dos formulários, a nossa próxima prioridade vai ser ir à Polícia Judiciária apresentar queixa”, afirmou.

Sem revelar nomes, Albano Martins disse ainda que várias companhias aéreas se mostraram disponíveis para ajudar a Anima no transporte dos galgos “para várias partes do mundo”.