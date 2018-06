TJB autoriza pedido de adiamento apresentado por Sulu Sou e Scott Chiang

O Tribunal Judicial de Base (TJB) autorizou um pedido apresentado pela defesa de Sulu Sou e Scott Chiang para prorrogar o prazo de recurso da decisão do TJB que condenou os activistas a 120 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal. Os advogados Jorge Menezes e Pedro Leal têm agora mais seis dias, ou seja, até segunda-feira, para decidir se interpõem recurso ou não, quando o prazo terminava hoje. A informação foi avançada ao PONTO FINAL por Sulu Sou, que explicou que o pedido foi apresentando – e aceite – tendo por base o tempo que a defesa precisa até ter acesso à tradução do acórdão para português.

Segundo explicou o deputado com mandato suspenso, o pedido foi apresentando tendo por base o artigo 94-A do Código de Processo Penal que estabelece que o prazo de um acto processual pode ser prorrogado “quando o requerente invocar que o processo contém actos processuais escritos que carecem de tradução para uma das línguas oficiais ou transcrições e que, pela sua extensão ou complexidade, tal tradução ou transcrição não pode ser razoavelmente efectuada no prazo inicial”. Porém, “o juiz apenas aprovou o argumento da necessidade da tradução, rejeitando os outros motivos”, acrescentou o democrata.

Sulu Sou disse ainda que a tradução do acórdão “está quase a ser concluída”. “Estamos a traduzir pelos nossos próprios meios”, afirmou o deputado. Recorde-se que as 66 páginas que compõem a decisão do TJB, conhecida a 29 de Maio, foram apenas divulgadas em língua chinesa e que o mesmo tribunal recusou o pedido de tradução para português apresentado pela defesa, segundo uma notícia avançada pelo Macau Daily Times.

Num comunicado enviado a 10 de Junho, Sulu Sou considerou que o julgamento deveria ser anulado por a sua imunidade ter sido levantada para que pudesse ser julgado por desobediência agravada, quando o tribunal o condenou por reunião e manifestação ilegal. Este deverá ser um dos argumentos utilizado pela defesa se decidir recorrer da decisão do TJB. Ontem, Sulu Sou afirmou a este jornal que ainda não tinha decidido se iria apresentar recurso. C.V.N.