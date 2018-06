TIR aplicado a indivíduo acusado de filmar em casa de banho

Um indivíduo suspeito de ter filmado mulheres, sem o seu consentimento, na casa de banho pública do Parque de Merendas do Altinho de Ká-Hó está sob Termo de Identidade e Residência (TIR) e obrigado a prestar caução. O Ministério Público (MP) encontra-se actualmente a proceder à respectiva produção de prova para apurar se o arguido já havia cometido um outro crime do mesmo género. O Juiz de Instrução Criminal ordenou a aplicação da medida de coacção depois do primeiro interrogatório judicial e tendo em conta a gravidade dos factos participados e as circunstâncias concretas do respectivo inquérito. “Tendo em consideração os respectivos factos participados, o Ministério Público instaurou um inquérito no sentido de investigar o arguido em harmonia com o crime de sequestro; Nos termos do n.º1 do artigo 186.º do Código Penal, quem devassar a intimidade da pessoa por meios tais como a gravação ou a filmagem ilegais, é punido com pena de prisão de 2 anos ou com pena de multa de 240 dias”, explica o MP, em comunicado. De acordo com o disposto no Código de Processo Penal, o inquérito será devolvido ao MP para continuação das diligências de investigação.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...