Sismo no Japão causa pelo menos três mortos e 91 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e 91 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter que atingiu ontem a região oeste do Japão, segundo o último balanço das autoridades nipónicas.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres adiantou que o número de feridos subiu para 91 e que três pessoas morreram, uma criança de nove anos e dois homens, na casa dos 80.

O sismo provocou incêndios, derrubou muros e danificou algumas estradas e canalizações de água. Dezenas de voos dentro e fora de Osaka foram suspensos, assim como os serviços de comboio e metro.

EPA/JIJI PRESS EPA/JIJI PRESS

A agência meteorológica do país tinha ao início da manhã declarado que o sismo tinha uma magnitude de 5,9, mas cerca de duas horas depois actualizou o valor para 6,1.

O sismo registou-se às 07:58 locais e teve o seu hipocentro a dez quilómetros de profundidade da província de Osaka, na ilha de Honshu, a maior do arquipélago nipónico, e a 500 quilómetros a oeste de Tóquio.

De acordo com a agência meteorológica do país, o abalo não levou à activação do alerta de tsunami. O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais activas do mundo.