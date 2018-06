Serviços de Saúde organizam segunda sessão do programa “Alimentação Saudável”

Acontece amanhã, a segunda sessão de apresentação do programa “Alimentação Saudável”, organizada pelos Serviços de Saúde e que tem como objectivo promover os princípios “menos sal, menos açúcar, menos gordura, mais vegetais e grãos integrais” junto do sector da restauração. A sessão decorre das 15 às 16 horas, na sala de reuniões dos Serviços de Saúde. O organismo tem ainda agendada uma terceira sessão, que terá lugar à mesma hora mas no Centro de Saúde da Areia Preta, na próxima sexta-feira. As sessões de apresentação do programa estão abertas à participação dos restaurantes interessados, de forma a que seja criado “um ambiente saudável e os residentes possam escolher alimentos mais saudáveis quando comem fora”, frisam os Serviços de Saúde em comunicado, que concretizam a iniciativa em conjunto com a Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas. A primeira sessão decorreu na semana passada e estiveram presentes cerca de 80 estabelecimentos de restauração e mais de 100 pessoas.

