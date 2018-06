Rita Santos angaria parceiros para criação de um Terreiro do Paço em Hengqin

A conselheira das comunidades portuguesas desloca-se hoje a Portugal onde vai assinar quatro acordos. Entre eles está a angariação de parceiros para a criação do projecto “Cidade Internacional da Cultura dos Países de Língua Portuguesa”, que visa construir em Hengqin uma área à imagem do lisboeta Terreiro do Paço.

Catarina Vila Nova

Rita Santos parte hoje para Lisboa, integrando uma delegação liderada pelo secretário para a Economia e Finanças, onde irá assinar quatro protocolos, na qualidade de representante de empresários de Macau. Ao PONTO FINAL, a presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia avançou que estes acordos serão assinados com uma empresa de gestão de instalações desportivas para angariação de contratos desportivos, com uma empresa chinesa com sede em Portugal para a promoção da medicina tradicional chinesa, com empresas portuguesas para o desenvolvimento de uma área à imagem do Terreiro do Paço em Hengqin e com a Associação China-Lusófona-Ibero-América-Caribe para a criação de uma sucursal em Macau.

A assinatura do memorando de entendimento com a Gestão Global de Projectos e Investimentos e a INVESTPOR – Project Investment and Engineering, para a angariação de parceiros do interior da China, Macau, Hong Kong e dos países de língua portuguesa, visa estabelecer o projecto “Cidade Internacional da Cultura dos Países de Língua Portuguesa” em Hengqing. “Para este projecto ainda temos que estar sujeitos, no mês de Agosto, ao lançamento de um concurso mas temos estado a negociar com os governos de Macau e de Hengqin desde o ano passado”, disse Rita Santos. “O desenho tem a Praça do Comércio [de Lisboa] e cada canto são os países de língua portuguesa”, acrescentou a conselheira.

Rita Santos vai também assinar um contrato de representação entre a Believesports, uma empresa destinada à gestão de instalações desportivas com sede no distrito de Leiria, e a Swordsman Investment Consultancy, que tem como directora-executiva Rita Santos. Este acordo terá o objectivo de “angariação e realização de contratos com jovens da China, Macau, Hong Kong e outros países da Ásia e Oceânia para a integração de centros de educação e formação profissional e desportiva, incluindo futebol”, explicou Rita Santos. “[A empresa] quer que eu seja a plataforma para procurar estudantes de Macau e da China para se poderem formar em Portugal”, acrescentou a conselheira das comunidades portuguesas.

Na agenda está ainda a assinatura de um protocolo com a Associação China-Lusófona-Ibero-América-Caribe para o estabelecimento em Macau de uma sucursal que será da responsabilidade de Rita Santos e um contrato de cooperação com a Companhia da Cidade de Saúde Nova Zhong Jing para a apresentação de produtos de medicina tradicional chinesa nos mercados chineses e lusófonos.

Rita Santos integra a delegação comercial de 60 pessoas liderada por Lionel Leong que, entre hoje e 29 de Junho, irá visitar Portugal e o Brasil. Em Lisboa, a delegação vai participar no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.