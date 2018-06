Representações da RPC em Macau com perímetro de segurança em caso de manifestação

O Governo aumentou a lista de edifícios oficiais em que as autoridades podem proibir a aproximação de manifestantes. Segundo noticiou a Rádio Macau, a confirmar-se a aprovação da Assembleia Legislativa (AL), a polícia vai ter poderes para impor um perímetro de segurança – que pode ir até 30 metros – também em volta do Ministério Público e das sedes das representações do Governo Popular Central, como o Gabinete de Ligação, o Comissariado dos Negócios Estrangeiros e a Guarnição do Exército de Libertação do Povo Chinês.

A sugestão de mudança foi iniciativa da 1ª Comissão Permanente, responsável pela revisão da Lei do direito de reunião e de manifestação, que reuniu na sexta-feira com a secretária para a Administração e Justiça, e veio confirmar a alteração.

Foi Ho Ion Sang, presidente da Comissão, que explicou que a actual lei está desactualizada em relação às restrições de espaço das manifestações. “Esta lei foi elaborada em 1993. As designações das instituições da altura são diferentes das utilizadas actualmente. Em 1993, não havia Ministério Público. Além disso, depois da transferência de soberania, passou a haver instituições do Governo Central estabelecidas em Macau”, afirmou o deputado, de acordo com a Rádio Macau.

A nova versão da proposta de lei foi apresentada aos deputados na sexta-feira. O Executivo decidiu criar um novo artigo em que aponta que os serviços públicos, incluindo as Obras Públicas e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, têm o dever de colaborar com a polícia. “Porquê? Porque o Corpo de Polícia de Segurança Pública tem de saber se esses espaços [para onde são convocadas manifestações] são públicos ou privados”, justificou Ho Ion Sang, citado pela mesma emissora.

Com a nova lei, os avisos sobre a realização de protestos têm de ser feitos directamente ao CPSP, em vez do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), como acontece hoje. Actualmente, a legislação permite a definição de um perímetro de segurança até 30 metros das sedes do Governo, AL, tribunais, polícias, prisões, representações diplomáticas e consulares, “fundada em razões de segurança pública devidamente justificadas”.