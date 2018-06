Norte de Portugal produz chá envelhecido em pipas de Vinho do Porto e já voa para Macau

O amor uniu uma ex-jornalista e um produtor de vinhos no Norte de Portugal e o resultado foi a criação do primeiro chá afinado em barricas de Vinho do Porto cuja produção já voa para Macau.

Os primeiros 40 quilos de chá Oolong, uma categoria entre chá preto e chá verde, que estagiaram durante seis meses em pipas de vinho do Porto com várias décadas, estão a ser exportados a partir de uma herdade em Fornelo, no concelho de Vila do Conde. Pequenas caixas de madeira onde cabem 75 gramas daquele produto biológico oriundo da Ásia, começaram recentemente a ser exportadas do Norte de Portugal para várias lojas biológicas e ‘gourmet’ de todo o país e também para Macau.

Cada caixa de madeira com aquele chá especial, batizado de Pipa Chá, custa 19 euros, conta à agência Lusa a ex-jornalista alemã Nina Gruntkowski, 42 anos, que chegou a Portugal há uma dúzia de anos trazida “por amor” e hoje criou a empresa Chá Camélia em Fornelo, com cerca de dois hectares de extensão, onde se está a produzir para além de chás especiais, o primeiro chá verde em Portugal Continental.

O Pipa Chá deve ser preparado com água a 90 graus centígrados, deve-se deixar repousar no bule “durante três minutos” e a planta aguenta três infusões sem perder qualidade, descreve a responsável pela criação do chá com travo a vinho do Porto. “O meu marido [Dirk Niepoort] tem uma empresa de vinho do Porto e usamos as pipas pequenas do vinho da Niepoort para estagiar o chá Oolong e afinar mais o gosto do chá”, conta Nina, assinalando que conseguiram realizar o “casamento perfeito entre dois sabores, o do chá e o vinho”.

Nina Gruntkowski descreve que o Pipa Chá, quando chega à boca, sente-se um “sabor um ligeiro a chá preto”, com aromas “complexos de frutos secos e taninos delicados”, para depois, e no final, ficar uma “nota prolongada de vinho do Porto ‘tawny’, bem velho, porque as pipas eram utilizadas para colheitas velhas, explica.

O Pipa Chá tem dois momentos mais adequados para ser degustado, embora se possa beber ao longo de todo o ano. Um dos momentos é o “clássico chá à tarde, que pode ser bebido só ou com um bolo ligeiro, como o pão de ló” e o outro momento é no “fim de jantar”, em substituição do Vinho do Porto, ou antes deste, aconselha a especialista, antiga repórter de uma rádio alemã e que realizou reportagens pelo mundo inteiro.

Actualmente, o chá Oolong, que é afinado nas pipas de Vinho do Porto, é importado de plantações biológicas da China e Taiwan, principalmente de uma plantação biológica da família Morimoto, situada na ilha mais a Sul do Japão, perto da cidade de Miyazaki. “Gostamos mesmo desta qualidade de chá por encaixar tão bem com os sabores do Vinho do Porto”, confessa aquela apreciadora de chá e gestora da Chá Camélia, empresa que tem o objectivo de produzir um “chá verde de alta qualidade de estilo asiático”.

Segundo Nina, este ano realizaram uma segunda colheita experimental de chá verde ‘made in’ Portugal Continental e percebeu-se que a qualidade que sai do terreno de Fornelo é “muito boa”. “Para o ano, vamos ter a primeira colheita em maior escala”, garante a antiga jornalista, que fez reportagem pela Namíbia, Moçambique, África do Sul e Brasil antes de se entregar à cultura do chá, mas só daqui a cinco anos, altura em que todas as plantas tiverem o tamanho certo para serem recolhidas, é que vai ser possível quantificar a produção. Como um último conselho, Nina lembra aos consumidores de chá que a ‘golden drop’ (gota de ouro), a última deitada pelo bule, deve ser partilhada com os convidados.

