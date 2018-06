MP investiga taxista suspeito de sequestro

O Ministério Público está a investigar um taxista suspeito de sequestro, que terá recusado levar dois passageiros ao destino que pretendiam e por tê-los trancado dentro do veículo. O juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido as medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência, de apresentação periódica e de pagamento de caução. De acordo com um comunicado do Ministério Público (MP), o organismo instaurou um inquérito nos termos do artigo 152º do Código Penal, que prevê que quem cometer o crime de sequestro por deter ou prender ilegalmente, de qualquer forma, outra pessoa, é punido com pena de prisão de um a cinco anos, e quem cometer o crime de sequestro agravado é punido com pena de prisão de cinco a 15 anos. O MP refere ainda que relativamente aos “vários casos” descobertos em que taxistas praticaram alegadamente condutas ilícitas tais como a cobrança de tarifas abusivas ou de trancarem passageiros, vai “exigir a responsabilidade penal dos arguidos em causa nos termos da lei em vigor”.

