Milhares contestam nas ruas políticas do trânsito de Macau

Oscila entre 2.500 e sete mil a estimativa do número de pessoas que no sábado protestaram nas ruas contra as políticas do trânsito de Macau. Na manifestação, liderada pelos deputados Ng Kuok Cheong e José Pereira Coutinho, foi reivindicada a demissão do secretário para os Transportes e Obras Públicas e do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Catarina Vila Nova e Margarida Pun*

Cerca de 2.500 pessoas saíram à rua no sábado para protestar contra as políticas do trânsito em Macau, segundo números avançados ao PONTO FINAL pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). A estimativa das autoridades ficou bastante aquém da do deputado José Pereira Coutinho, um dos dinamizadores da manifestação, que apontou que entre “sete a oito mil pessoas” saíram à rua para protestar. Já o pró-democrata Ng Kuok Cheong, também promotor do protesto, estima que foram cerca de 3.500 os manifestantes que, entre outras reivindicações, pediram a demissão do secretário para os Transportes e Obras Públicas e do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

“Os taxistas estão preocupados com o novo regulamento dos táxis, alguns cidadãos acham que o Governo não resolveu o problema do trânsito e do estacionamento e, de facto, o Governo está a diminuir o número de lugares de estacionamento”, afirmou Ng Kuok Cheong em declarações ao PONTO FINAL. O deputado sugere que a DSAT retome a consulta pública sobre as alterações à Lei do Trânsito Rodoviário mas não na íntegra. “Para a condução sob efeito de álcool e sob efeito de drogas devem aumentar as multas e voltar a fazer a consulta pública”, defende o pró-democrata.

Por sua vez, José Pereira Coutinho afirmou que as “maiores preocupações” dos manifestantes estão relacionadas com o impacto do aumento das multas na vida dos cidadãos. “Não se pode aumentar as multas de tal forma que prejudique o nível de vida [das pessoas]. Isto é inconcebível e é uma idiotice estar a aplicar multas tão pesadas quando o Governo deixa ilimitadamente importar carros e motas sem ter o cuidado de verificar se há ou não espaço suficiente para serem estacionados”. O deputado entende que Raimundo do Rosário “iniciou as suas funções como um dos mais prestigiados secretários deste Governo” mas que agora está “no fundo da cauda”. “Com essas medidas ele sai muito beliscado no exercício do seu cargo e foi pedida a sua resignação, incluindo também o director da DSAT”, declarou Coutinho.

No final da manifestação, representantes da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau, liderada por Ng Kuok Cheong, entregaram na sede do Governo uma carta endereçada ao Chefe do Executivo. Na missiva, os proponentes acusam os dirigentes não saberem responder à gestão do trânsito e “não ousarem sequer desafiar os interesses” das empresas gestoras dos lugares de estacionamento. “Nós achamos que Macau tem recursos para resolver este problema. Se os novos aterros forem desenvolvidos plenamente, a circulação da população e do trânsito pode ser distribuída”, explicou o pró-democrata.

Na manifestação, que tinha como principal objectivo protestar contra as políticas de trânsito em Macau, participaram também cerca de 300 lesados do Pearl Horizon, segundo números avançados a este jornal por Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Compradores do Pearl Horizon.

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho avançou ontem que já apresentou um pedido de debate sobre o aumento das multas na Assembleia Legislativa. “Submeti um pedido de discussão de interesse público para que o Governo venha explicar porque é que está a tomar este tipo de medidas. Não vamos deixar cair o assunto porque alguém tem de ser responsabilizado por todo este imbróglio”, afirmou o deputado.

*Com Stacey Qiao

……………..

CAIXA:

CHUI SAI ON GARANTE AUSCULTAR POPULAÇÃO ANTES DA REVISÃO DA LEI DO TRÂNSITO

Chui Sai On assumiu ontem que a “situação actual do trânsito local ainda não corresponde às expectativas dos cidadãos”, segundo um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. O Chefe do Executivo reagia assim à manifestação de sábado, afirmando que o Governo “respeita a liberdade de expressão dos cidadãos mas as manifestações devem cumprir a lei e garantir a segurança pública”. O líder do Governo referiu que qualquer lei e regulamento, depois de estar em vigor há algum tempo, “leva à existência de diferentes solicitações”, e garantiu que o Executivo “vai auscultar as opiniões de toda a população e proceder à revisão da lei depois da consulta”.