Macau, “refúgio seguro” de timorenses e descendentes de chineses durante a ocupação indonésia

O papel de Macau enquanto porto de abrigo de refugiados vindos de Timor, durante a ocupação indonésia, é abordado por Ivo Carneiro de Sousa que investiga a história de Timor-Leste a partir da selecção de uma série de artigos científicos publicados entre 1995 e 2011, agora revistos, actualizados e reunidos em livro. “History of East Timor – Between Myths, memory realms, Macau and the challenges of cultural anthropology”, obra editada pelo EWIAS, foi lançada ontem no Clube Militar.

Cláudia Aranda

Em “History of East Timor – Between Myths, memory realms, Macau and the challenges of cultural anthropology” o autor, Ivo Carneiro de Sousa, dedica uma das secções às relações entre Macau e Timor-Leste, destacando as “ligações intensas e bem marcadas pela generosa solidariedade”, entre Macau e Timor-Leste, “no último quartel do século XX, de 1975 a 1999”, período da ocupação indonésia do território.

Macau foi o “refúgio seguro” de “muitos timorenses, incluindo centenas de chineses timorenses e seus descendentes”, que escapavam aos “dramáticos acontecimentos políticos que adiaram durante vinte e sete anos, até 2002, a restauração formal da independência de Timor-Leste”, refere o autor. “Várias associações e grupos de solidariedade Timor-Leste foram muito activos em Macau promovendo conferências, debates, contribuindo para manter vivo o ‘problema de Timor’ na agenda internacional. Dezenas de timorenses estudaram em Macau, vários líderes da resistência, desde advogados a sacerdotes reconstruíram as suas vidas através do território”. Apesar desta intensa interacção contemporânea, “o conhecimento da história das relações entre Macau e Timor continua a ser uma pesquisa inacabada”, refere o autor de “History of East Timor – Between Myths, memory realms, Macau and the challenges of cultural anthropology”, lançado esta segunda-feira, 18 de Junho, no Clube Militar. O livro, em inglês, é uma edição do Este-Oeste Instituto de Estudos Avançados (EWIAS, na sigla inglesa).

As relações entre chineses e timorenses é, porém, antiga. No sexto capítulo, intitulado “Sândalo, Comerciantes, Missionários e emigrantes chineses – História das Relações Macau e Timor-Leste”, o autor refere que “comerciantes chineses muito antes da chegada dos portugueses a essas regiões orientais insulares já conheciam as ‘ilhas de Timor’, identificadas precocemente por várias economias asiáticas como a principal área regional para o recolhimento de madeira de sândalo e comércio lucrativo”.

O professor catedrático da Universidade Cidade de Macau, e vice-presidente do EWIAS, conta na nota introdutória que escreve sobre Timor-Leste desde a década de 1980. Apresentou o seu primeiro trabalho sobre “História pré-colonial de Timor-Leste” em Setembro de 1983, numa conferência de solidariedade para com a causa Maubere organizada em Lisboa, numa época em que a luta nacional timorense parecia esquecida, “mas nunca perdida”. Desde essa época, o académico tem participado em debates e palestras sobre a questão de Timor-Leste, apresentando perspectivas científicas sobre temas históricos e antropológicos.

Entre 2017 e 2018, o académico retomou alguns artigos para os reunir em livro, escolhendo seis textos entre mais de trinta, publicados entre 1995 e 2011. Os artigos foram revistos e actualizados após a leitura de novas pesquisas sobre Timor-Leste. O resultado é um livro de 174 páginas, dividido em seis partes, que reúnem momentos diferentes da história daquele país.

Na primeira parte, dedicada à “Introdução a Timor-Leste”, o autor faz uma incursão nos mitos, história tradicional e antropologia cultural de Timor-Leste. Entre as narrativas e mitos mais populares abordados por Ivo Carneiro de Sousa está a lenda do crocodilo Lorosae, na base da fundação da memória da nacionalidade timorense e da criação do Estado-nação. Diz a lenda que um velho crocodilo, perante a iminência da morte, fincou as patas no mar e se transformou na pequena ilha.

“Embora haja várias versões disponíveis desta lenda, com pequenos detalhes que as diferenciam, muitos habitantes de Timor-Leste ainda acreditam firmemente que a sua nação surge, realmente, deste mito. Eles explicam aos estrangeiros que toda a ilha de Timor tem a forma do corpo de um crocodilo com a cabeça em Kupang, na metade ocidental, pertencente à Indonésia, e a cauda em Lautém, no extremo Leste de Timor.

O autor defende que, desde a invasão indonésia, em 1975, ao processo de referendo organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, “o crocodilo mítico contribuiu para criar logótipos de propaganda e imagens militantes da resistência timorense à ocupação ilegal: o crocodilo foi inserido em cartazes, manifestos, capas de livros, auxiliando também ONG’s estrangeiras e movimentos políticos pró-independência a encontrarem uma imagem, que eles entendiam ser o mais genuíno símbolo nacional de Timor-Leste”.

Na segunda secção da obra, o autor introduz elementos da pré-história, das etnias e das línguas que estão na base da formação de Timor-Leste. A terceira parte é dedicada a descrever as linhagens familiares e a genealogia dos poderes locais, as alianças e a política no período de domínio colonial. A obra aborda também o domínio de Filipe II de Espanha e I de Portugal, as Filipinas e a influência deste legado em Timor-Leste através do estudo “dessa figura quase estranha” do deputado e líder do Partido do Povo de Timor (PPT), Jacob Xavier, que, antigo seminarista em Macau, se apresentava como legítimo rei de Timor e Portugal assegurando ser descendente de D. António Prior do Crato.