Lesados Pearl Horizon: Nova proposta de reembolso da Polytex não é suficientemente boa

A Polytex divulgou a actualização da proposta de reembolso para os compradores do Pearl Horizon na sexta-feira, prometendo um período de pagamento mais curto ou um desconto na compra de outras propriedades da Polytex. O presidente da Associação de Compradores considerou-a “irrazoável”, ao mesmo tempo que outros estão a considerar aceitá-la.

Stacey Qiao

Após a proposta de reembolso apresentada no dia 8 de Junho e amplamente criticada, a Polytex revelou a versão “optimizada” numa carta aberta aos compradores do Pearl Horizon no dia 15 de Junho; as reacções variam entre os compradores. No mesmo dia, a Sociedade Comunitária de Jiangmen de Macau declarou que iria oferecer ajuda legal aos compradores.

A nova proposta oferece duas opções. O primeiro esquema é o pagamento em dinheiro concluído dentro de um ano (20% no dia da assinatura do acordo, 30% seis meses seguintes e 50% no prazo de um ano), com um subsídio adicional de 2%. O segundo esquema oferece 15% de desconto sobre o pagamento de outras propriedades desenvolvidas pela Polytex, por exemplo o La Marina. Os compradores do Pearl Horizon (individuais ou corporativos) serão priorizados para a compra de propriedades da Polytex.

A proposta parece não atender a todas as demandas expressas pelos compradores num comunicado à imprensa de Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Compradores do Pearl Horizon, um dia antes da nova proposta ter sido anunciada. A declaração insiste que a Polytex deveria ter garantia, encurtar o período de reembolso (montante fixo, um ano ou dois anos), aumentar o montante da prestação inicial, aumentar o subsídio de 15% para 35%, suspender o pagamento de hipoteca e renunciar a juros de empréstimos para compradores com plano de pagamento, apoio ao diálogo entre as três partes e tentar o seu melhor para construir os edifícios e revelar o plano de alocação devendo receber a compensação de 60 mil milhões de patacas do Governo.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Kou Meng Pok comentou que o primeiro esquema proposto pelo promotor encurtou o período de dois anos para um ano, mas ao mesmo tempo reduziu significativamente a compensação, o que não era razoável; quanto ao segundo esquema, o desconto não era suficientemente atraente. O dirigente enfatizou que a associação ouviria as opiniões de diferentes membros e tentaria servir os interesses de todos, e que o seu objectivo final permaneceu inalterado: receber os apartamentos que compraram em primeiro lugar. No entanto, um pequeno grupo de compradores já expressou que aceita os novos esquemas de reembolso, disse à Macau News Agency.

Depois de a Polytex tornar pública a nova proposta, a Sociedade Comunitária de Jiangmen de Macau realizou uma conferência de imprensa e anunciou o seu plano para apoiar os compradores do Pearl Horizon na devolução do seu pagamento mais a penalidade por quebra de contrato. Prometeu prestar aconselhamento jurídico gratuito através de um escritório de advocacia e um subsídio de 10.000 patacas em honorários de advogado para o primeiro lote de 300 compradores, se decidirem iniciar uma acção civil contra a Polytex.