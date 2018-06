Lei Laboral: Ainda não há consenso sobre o valor de indemnização

Ainda não há data para a revisão do valor para calcular as indemnizações por despedimento por justa causa. De acordo com a Rádio Macau, patrões e trabalhadores trocaram argumentos durante a reunião da Concertação Social, que aconteceu na sexta-feira, com a ala laboral a defender a eliminação do montante máximo definido por lei e o Governo a recusar a sugestão, afirmando que ou o valor mantém-se nas 20 mil patacas, ou sobe ou desce.

Do lado dos trabalhadores, representados por Choi Kam Fu, defende-se que a indemnização por despedimento sem justa causa deve ser baseada no salário que o trabalhador recebe. Por isto, pedem a eliminação de um tecto definido por lei, mas caso isso não seja contemplado, defendem “a cobertura de pelo menos 77 por cento”.

Avança a mesma emissora que, por outro lado, o patronato, com Chui Yuk Lum como representante, está contra a eliminação do valor máximo, assim como de um aumento. Alega “dificuldades no ambiente de negócios”, e observa que o aumento do valor vai acabar por ser reflectido nos preços a pagar pelos consumidores. Chui Yuk Lum invoca em particular os casos das pequenas e médias empresas, nomeadamente do sector da restauração, argumentando ainda que o aumento constante dos preços não abona a favor da imagem de Macau como centro mundial de turismo e lazer.

Quanto a uma conclusão sobre a matéria, é o director dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong, que diz ainda não existir. No entanto, esclarece: vai continuar a haver um montante máximo definido na Lei das Relações Laborais. Os três cenários possíveis são o valor máximo para o cálculo da indemnização subir, ou descer, ou manter-se nas 20 mil patacas.

As estimativas para a remuneração base mensal para calcular a indemnização foram apresentadas com base na inflação, na população empregada e na mediana do rendimento mensal. Em caso de aumento do valor são considerados os valores de 21 ou 22 mil patacas, explicou o director da DSAL, segundo a Rádio Macau. A Lei das Relações de Trabalho prevê que o valor para calcular as indemnizações por despedimentos sem justa causa seja revisto a cada dois anos. Porém, o valor mantém-se inalterado desde 2015, quando foi actualizado de 14 para 20 mil patacas.