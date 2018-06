Lei de Bases da Organização Judiciária segue para a AL

O Governo quer limitar a investigação e os julgamentos em casos que envolvam a segurança do Estado apenas a magistrados do Ministério Público e juízes com cidadania chinesa. Esta intenção, já antes anunciada pelo Executivo, consta da proposta de alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária cuja discussão foi concluída pelo Conselho Executivo.

Em relação à lei sobre defesa da segurança do Estado, “propõe-se que os juízes competentes para julgar estes processos sejam previamente designados pelo Conselho dos Magistrados Judiciais, de entre os juízes de nomeação definitiva e que sejam cidadãos chineses”, referiu o Governo na proposta de alteração. As autoridades do território querem ainda que esta alteração incida também sobre os magistrados do Ministério Público, designados pelo Procurador. “O exercício das competências dos magistrados do Ministério Público no âmbito destes processos [defesa da segurança do Estado] caiba a magistrados designados pelo Procurador, de entre os de nomeação definitiva e que sejam cidadãos chineses”, pode ler-se no comunicado.

Este limite já estava consignado às próprias competências do Governo de Macau, sendo que agora as autoridades querem abranger o poder judicial a estes princípios. De acordo com o artigo 14.º da Lei Básica, “o Governo Popular Central é responsável pela defesa da Região Administrativa Especial de Macau”.

Entre outras propostas de alteração à lei vigente, destaca-se a alteração do quadro dos magistrados. Propõe-se que o número de juízes presidentes do tribunal colectivo seja aumentado, dos actuais oito para 12 e o número de juízes do Tribunal de Segunda Instância, dos nove para 13. A proposta de lei apresentada pelo Conselho Executivo segue agora para análise e votação pela Assembleia Legislativa.

ENTRADA NOS CASINOS INTERDITADA A TRABALHADORES DO JOGO

Também anunciada pelo Conselho Executivo foi a intenção do Governo de proibir funcionários do sector dos casinos de entrarem dentro dos espaços destinados ao jogo. Esta intenção, apresentada pelo Governo, consta de uma proposta de alteração à lei que estabelece o condicionamento de entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. “A interdição de entrada dos trabalhadores das concessionárias e subconcessionárias nos casinos, designadamente daqueles que desempenhem funções nas mesas de jogo, máquinas de jogo, caixas da tesouraria, áreas das relações públicas, restauração, limpeza e segurança nos casinos, bem como dos trabalhadores que tenham a cargo a fiscalização dos casinos, quando não se encontrem no exercício das suas funções”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Conselho Executivo.

“Devido às especificidades do seu trabalho, os riscos atinentes aos impactos negativos do jogo são mais elevados”, justificaram assim as autoridades a sua vontade em alterar a lei vigente. Estes funcionários apenas vão poder entrar nos espaços de jogo nos primeiros três dias do Ano Novo Lunar quando tiverem acções de formação ou actividades de cariz associativo.

Pretende-se ainda simplificar o procedimento sancionatório nos casos de violação da interdição de entrada nos casinos, estabelecer mecanismo de aplicação de multas às pessoas com idade inferior a 21 anos que entrem ilegalmente nos espaços de jogo. O Governo tenciona também reforçar a lei que diz respeito à proibição de gravação de imagens e sons nos casinos, bem como a proibição do uso de telemóveis ou de outros equipamentos na área das mesas de jogo. De acordo com os dados do Governo, em 2017 os trabalhadores que desempenhavam funções, directa ou indirectamente no sector do jogo eram mais de 56 mil.

