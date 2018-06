Lai Chi Vun: Mais de 80% concorda com classificação dos estaleiros

Os dados recolhidos na consulta pública sobre os antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun reflectem “a preocupação do público quanto ao restauro e revitalização” das instalações. Mais de 80% dos participantes concordaram que estas integrem a lista de bens imóveis, depois de se saber que a maioria dos membros do Conselho do Património Cultural recusou a ideia.

O relatório final da consulta pública sobre a classificação dos antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun mostra que 82% das opiniões recolhidas concorda com a inclusão dos estaleiros na lista de bens imóveis classificados. Alguns participantes defendem uma maior atenção à preservação dos estaleiros, ao tratamento dos problemas de segurança estrutural, à manutenção das características paisagísticas e à preservação da vila de Lai Chi Vun, bem como a divulgação das técnicas de recuperação e a orientação de planeamento futuro.

O documento, publicado no sábado pelo Instituto Cultural (IC), refere ainda que 80% concorda que “o valor estrutural dos estaleiros e o significado histórico da sua imagem original exterior devem ser considerados no contexto de quaisquer projectos de reconstrução e revitalização necessários, tendo também em conta as condições de segurança pública que se pretendem para estas estruturas”. Cerca de 95% concorda com a revitalização e 90% reconhece o valor dos estaleiros.

Para o IC, a consulta pública “reflecte a preocupação do público quanto ao restauro e revitalização dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, incluindo formas de preservação dos Estaleiros, as técnicas de restauro a utilizar, a segurança estrutural dos Estaleiros e a sua utilização, o modo como serão realizados os trabalhos de revitalização e planeamento para preservação das características e do valor dos Estaleiros, como será preservado o modo de vida dos residentes da zona de Lai Chi Vun e o rumo de planos futuros, entre outros aspectos”.

Durante o período de auscultação, entre 22 de Janeiro e 22 de Março deste ano, o IC recolheu quase 500 opiniões. No dia 5 deste mês, consultou o Conselho do Património Cultural, sendo que, dos 17 membros do organismo presentes naquela reunião, 14 mostraram-se contra a classificação dos antigos estaleiros. Na altura, o IC explicou que os membros do Conselho do Património Cultural reconhecem, “em geral”, que a zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun deve ser projecto de revitalização e aproveitamento, “a fim de ter um melhor desempenho como recurso cultural”.

Por outro lado, alguns membros defenderam que se as estruturas forem classificadas como bem imóvel devem obedecer às exigências estabelecidas na Lei da Salvaguarda do Património Cultural, “o que poderá não beneficiar a sua revitalização e aproveitamento”. “Assim, a maioria dos membros do conselho não é favorável à classificação da zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun como património”, afirmou o IC.

De acordo com um comunicado divulgado no sábado pelo IC, o organismo está actualmente a fazer uma análise global, estudo e apreciação das opiniões do Conselho do Património Cultural e das opiniões recolhidas no âmbito da consulta pública.

Também a presidente do IC se manifestou há duas semanas, não assegurando que os estaleiros vão, de facto, ser classificados. “Não entendo que este procedimento não possa ser feito antes de Dezembro. Estamos a esforçar-nos para finalizar este trabalho antes de Dezembro”, disse Mok Ian Ian. “No futuro, temos de fazer análise para responder se classifica ou não. Não convém o IC decidir se os estaleiros vão ser preservados ou não, porque depois da consulta pública ainda temos de analisar as opiniões e, por isso, não podemos decidir agora”, acrescentou. O procedimento da classificação dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun teve início no dia 15 de Dezembro do ano passado e deve ser concluído no prazo de 12 meses a contar daquela data.