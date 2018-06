Hong Kong aprova plano que permite aplicar lei chinesa em parte do território

A Assembleia Legislativa de Hong Kong aprovou, na quinta-feira, um controverso plano do Governo relativo ao novo terminal ferroviário, que permite pela primeira vez a aplicação da lei chinesa numa parte do território. De acordo com a agência France Press, o projecto de lei foi aprovado com 40 votos a favor, 20 contra e uma abstenção. Ao mesmo tempo, cerca de 200 manifestantes denunciavam uma nova invasão da China na RAEHK.

Em causa está o novo terminal de West Kowloon, no centro da metrópole, um projecto avaliado em mais de nove mil milhões de euros que irá ligar o território a Cantão, no Sul da China. Ali, e de acordo com a nova lei, serão as autoridades chinesas a realizar as formalidades da imigração. Serão também implementados os serviços de segurança do interior da China, juntamente com as verificações dos serviços de Hong Kong. Para as autoridades chinesas e de Hong Kong, o acordo facilitará a vida dos viajantes. Porém, aos olhos dos oponentes, esta lei é um novo golpe às liberdades que a região administrativa especial goza sob o princípio “Um País, Dois Sistemas”.