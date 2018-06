Google investe 550 milhões em empresa chinesa de comércio electrónico

A Google vai investir 550 milhões de dólares na empresa chinesa de comércio electrónico JD.com, numa nova parceria estratégica entre os dois gigantes tecnológicos, revelou a empresa chinesa em comunicado.

A Google ficará com cerca de 27,1 milhões de acções ordinárias classe A recentemente emitidas da JD.com a um preço de emissão de 20,29 dólares por acção.

As duas empresas explorarão em conjunto os negócios de retalho em regiões como o Sudeste Asiático, os Estados Unidos e a Europa, e a cooperação “combinará as vantagens do JD.com na rede interligada de negócios e na logística e os pontos fortes tecnológicos da Google”.

A JD.com também disponibilizará uma selecção de produtos para venda pelo Google Shopping em várias regiões.

“Esta parceria com a Google abre uma ampla gama de possibilidades para oferecer uma experiência de retalho superior aos consumidores em todo o mundo”, disse o director de estratégia da JD.com, Jianwen Liao, acrescentando que esta estratégia “marca um passo importante no processo de modernização do comércio retalhista global”.