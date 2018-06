Centenas de empresários, responsáveis da banca e do Governo chinês reúnem-se em Lisboa

Pelo menos 280 empresários e representantes de instituições financeiras e governamentais da China vão participar no 13.º Encontro de Empresários em Lisboa, esta semana, disse à Lusa a secretária-geral do Fórum Macau. “Este ano, vão estar presentes 280 pessoas da China e de Macau”, declarou Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau).

Além da presença de empresários chineses de todos os ramos de actividade, a vice-ministra do Comércio da China, Gao Yan, vai intervir no encontro, tal como o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e o secretário de Estado para a Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, entre outros, de acordo com o programa.

“Este é o maior encontro”, com a presença de empresários de vários ramos de actividade e de diferentes zonas da China, responsáveis de organismos oficiais e de bancos e instituições financeiras, frisou Glória Batalha Ung, secretária-geral adjunta indicada pela RAEM, destacando também a presença de perto de 90 empresários portugueses. No encontro “China e Países de Língua Portuguesa – Uma nova abordagem pragmática” vão ser assinados mais 20 acordos entre a China e os Estados lusófonos presentes, acrescentou.

O objectivo deste encontro, organizado pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT) e associações empresariais dos países-membros do Fórum Macau, é que “os empresários de cada país encontrem oportunidades de negócio”, disse Xu Yingzhen. A deslocação a Lisboa concretiza também a decisão, tomada na última reunião ordinária do Fórum, em Março, de realizar visitas regulares a todos os países-membros, todos os anos, para dar a conhecer os países e possíveis áreas de cooperação.

O organismo efectua ainda visitas regulares à China para apresentar os países lusófonos. “Começamos em Portugal, seguindo depois um grupo para o Brasil e outro para Cabo Verde e Guiné-Bissau”, na mesma semana, explicou o secretário-geral adjunto indicado pelos países de língua portuguesa, Rodrigo Brum. A secretária-geral do Fórum Macau considerou que Portugal, que sempre teve uma estreita ligação com Macau, pode trabalhar mais, em certos campos, com o organismo.

Xu Yingzhen destacou as áreas da ‘economia azul’ e das ‘startups’, lembrando o estabelecimento, no ano passado, em Macau, do centro de empreendedorismo jovem. “O Governo português conhece este Fórum e presta atenção” ao trabalho aqui desenvolvido no âmbito da cooperação entre a China e o bloco lusófono, disse. Para Xu Yingzhen, o balanço dos 15 anos do Fórum Macau é positivo.

“As trocas comerciais e o investimento entre a China e os países de língua portuguesa têm-se intensificado. Se em 2002, antes do estabelecimento do Fórum, o valor global das trocas comerciais era de cerca de seis mil milhões de dólares norte-americanos, em 2017 foi de 117,6 mil milhões” de dólares, indicou.

Quanto ao “investimento directo da China nos países lusófonos passou de 56 milhões de dólares norte-americanos em 2003, para cerca de 5,7 mil milhões de dólares americanos em 2016, sendo que o investimento total da China nestes países é de 50 mil milhões de dólares “, sublinhou.

