‘Águias’ vencem Monte Carlo pela margem mínima e sagram-se pentacampeões

O Benfica de Macau venceu no domingo o Monte Carlo, por 1-0, e sagrou-se campeão pela quinta vez consecutiva na Liga de Elite. Apesar de faltarem ainda duas jornadas para o culminar do campeonato, as ‘águias’ já conseguiram assegurar matematicamente o título.

Pedro André Santos

Uma vitória pela margem mínima ante o Monte Carlo foi o suficiente para o Benfica de Macau carimbar o título de campeão da Liga de Elite. As ‘águias’ já sabiam de antemão que poderiam matematicamente garantir o campeonato em caso de vitória, e acabaram por o conseguir na noite de domingo com um golo de Nicholas Torrão à passagem da meia-hora de jogo.

No final do encontro, o técnico Bernardo Tavares mostrou-se satisfeito pela vitória, lamentando apenas a falta de eficácia dos seus jogadores. “O que faltou foram os golos. Ao intervalo tínhamos 21 oportunidades contabilizadas, só dentro da área. Algum azar também, bolas ao poste, e se calhar alguma ansiedade de fazer as coisas muito rápido. Estou satisfeito com a equipa e com o campeonato, é um prémio para os jogadores, que são os principais protagonistas, pelo sacrifício todo que tiveram, mas também para a estrutura”, disse o técnico das ‘águias’, deixando ainda uma “palavra de apreço” à claque encarnada.

Em jeito de balanço, Bernardo Tavares teceu rasgados elogios aos seus jogadores pela sua prestação ao longo da temporada, especialmente em relação à Taça AFC, onde a formação de matriz portuguesa terminou no segundo lugar do grupo. “Os jogadores foram briosos, não falo só deste jogo mas em toda a época porque não é fácil treinar nas condições que vocês sabem que nós treinamos, e depois, na AFC, acaba também por haver algum desgaste, não só físico como também mental. Mas estamos satisfeitos, estou contente com o grupo de trabalho e somos pentacampeões”, sublinhou.

Com o título no bolso, o técnico das ‘águias’ garante que irá “valorizar o campeonato e tentar vencer esses dois jogos também”, sendo que os próximos dias serão para “saborear o pentacampeonato”.

Se o primeiro lugar já está garantido, a luta pelo segundo posto parece continuar até à última jornada. O Chao Pak Kei mantém os dois pontos de diferença sobre o Sporting de Macau, tendo as duas equipas vencido nesta jornada. Os actuais vice-líderes venceram a Polícia, por 6-1, enquanto os ‘leões’ derrotaram o Lai Chi por 5-0.

Relativamente às outras partidas, o Ka I “esmagou” o Hang Sai, por 12-1, enquanto o Ching Fung venceu a Alfândega por 1-0.