Trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa ultrapassaram os 30 mil milhões de dólares

Entre Janeiro e Março deste ano, as trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa subiram 25,91% em termos anuais, atingindo os 30,188 mil milhões de dólares norte-americanos, segundo dados apurados pelos Serviços de Alfândega da China e divulgados no portal do Fórum Macau. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de 21,015 mil milhões de dólares americanos, um aumento homólogo de 24,36 pontos percentuais, ao mesmo tempo que as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de 9,173 mil milhões de dólares americanos, um aumento homólogo de 29,62%.

Em Março, as trocas comerciais foram de 9,788 mil milhões de dólares norte-americanos, um decréscimo de 1,71% face ao mês anterior. Destacou-se o Brasil, entre os países falantes de língua portuguesa, com as trocas comerciais com a China a chegarem 697,924 mil milhões de dólares dos Estados Unidos. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de 7,157 mil milhões dólares norte-americanos, um aumento de 7,76% comparando com o mês de Fevereiro; enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de 2,630 mil milhões de dólares norte-americanos, um decréscimo de 20,67% face ao segundo mês deste ano.