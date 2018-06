Semana Gastronómica de Moçambique arranca hoje  em ‘operação de charme’ turística

Macau acolhe a partir de hoje a Semana de Gastronomia de Moçambique, uma das primeiras ‘operações de charme’ turísticas, culturais e económicas definida para este ano por aquele país africano, destacaram os organizadores do evento.

“Vamos dar a conhecer Moçambique não só pela via comercial e empresarial, mas também através da via cultural, através da gastronomia e da música”, afirmou hoje a presidente da Associação dos Amigos de Moçambique, Helena Brandão, durante a conferência de imprensa de promoção da gastronomia tradicional do país africano, numa unidade hoteleira em Macau.

“Queremos realçar o outro lado daquilo que se faz em Moçambique”, declarou a presidente daquela associação, enfatizando que “os contactos que Macau e Moçambique têm através da gastronomia podem contribuir para estreitar os laços de amizade que existem”.

Já o cônsul-geral de Moçambique em Macau, Rafael Marques, destacou a oportunidade, ainda este ano, do país se mostrar na Feira Internacional que se realiza em Outubro nesta região oriental.

“Há vantagens tanto para Moçambique como para os seus investidores”, afirmou, sobretudo num território como Macau que se assume como uma plataforma de cooperação e investimento entre a China e países africanos, numa menção à “Exposição de produtos e Serviços dos Países dos Países de Língua Portuguesa 2018”, que decorre integrada na 23.ª Feira Internacional de Macau.

Moçambique será o “país parceiro” da 23.ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF), organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). A edição vai decorrer de 18 a 20 de Outubro e vai centrar-se nas vantagens de Macau como plataforma de serviços para a cooperação internacional entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Em 2017 Angola foi o parceiro da 22.ª edição desta feira internacional.

“Moçambique vai estabelecer o Pavilhão Temático, apresentando os seus produtos e serviços, bem como o ambiente económico de Moçambique, reforçando uma vez mais a cooperação e intercâmbio económico e comercial entre Macau e Moçambique”, anunciou a vogal executiva do Conselho de Administração do IPIM, Glória Batalha Ung, durante a mesma conferência de imprensa.

Para já, e na véspera do arranque da Semana de Gastronomia, a Associação dos Amigos de Moçambique realçou a presença do ‘chef’ Carlos Graça, que trouxe consigo alguns condimentos necessários e não disponíveis em Macau, como o malambe, fruto do embondeiro, entre outros.

“A partir de sexta-feira ao almoço vamos ter boas iguarias”, garantiu o ‘chef’ Carlos Graça, que vai confeccionar pratos tipicamente moçambicanos até ao dia 24 deste mês.

Uma das novidades desta edição, a 10.ª, passa pela participação do músico moçambicano, Miguel Xabindza, que vai apresentar uma fusão de sons originários daquele país africano, combinando estilos como o Jazz, o Funk e até o R&B norte-americano, com actuações agendadas para os dias 22, 23 e 24 de Junho.

A Semana da Gastronomia, que termina no dia 24 de Junho, realiza-se no âmbito da celebração do 43.º aniversário da independência de Moçambique.

