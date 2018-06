Produção industrial da China subiu 6,8% em Maio

A produção industrial na China registou um aumento homólogo de 6,8%, em Maio, um ritmo duas décimas inferior ao registado em Abril, anunciou ontem o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, a produção industrial do país subiu 6,9%.

A produção industrial é utilizada pelas estatísticas chinesas para medir a actividade das empresas com facturação anual superior a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).

A produção e distribuição de electricidade, energia térmica, gás e água foi a que mais cresceu no mês passado, com um aumento homólogo de 12,2%.

A produção do sector dos serviços subiu 8,1%, face ao mesmo mês do ano passado, e uma décima mais do que em Abril.

Segundo o GNE, as vendas a retalho na China aumentaram 8,5%, em termos homólogos, para 3,04 mil milhões de yuan (403 milhões de euros). No entanto, este indicador abrandou, face a Abril, quando subiu 9,4%.

Os gastos ‘online’ continuaram “fortes”, assinalou o GNE, com um aumento das vendas de 30,7%, para 3,27 mil milhões de yuan (432 milhões de euros), no período entre Janeiro e Maio.

“O consumo foi um factor económico chave para a China e contribuiu em 77,8% para o crescimento económico, durante o primeiro trimestre, enquanto em 2017 representou 58,8%”, nota o GNE.