Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Worker Union, e Eric Leong, vogal da Comissão para os Assuntos de Reabilitação do Instituto de Acção Social (IAS), disseram ontem estar contra a exclusão das empregadas domésticas e das pessoas com deficiência do salário mínimo. A proposta do Governo consta do relatório da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) da consulta pública sobre a implementação do salário mínimo universal em Macau.

Catarina Vila Nova

Representantes das trabalhadoras domésticas e das pessoas com deficiência disseram ontem, ao PONTO FINAL, estar contra a posição do Governo em excluir estes dois grupos do salário mínimo. A proposta do Executivo consta do relatório da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) da consulta pública sobre a implementação do salário mínimo universal em Macau, divulgado esta terça-feira. Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Worker Union diz não concordar com os argumentos apresentados porque “todos nós somos trabalhadores”. Já Eric Leong, vogal da Comissão para os Assuntos de Reabilitação do Instituto de Acção Social (IAS), defende que o salário mínimo seria uma garantia para as pessoas com deficiência.

“Porque é que não temos os mesmos direitos que os outros trabalhadores?”, questiona Yosa Wariyanti, empregada doméstica de profissão. “As trabalhadoras domésticas também trabalham para ajudar os seus patrões a tomar conta das suas crianças, dos seus pais e de outras tarefas domésticas enquanto os patrões têm de ir trabalhar. Nós temos de nos apoiar mutuamente para que cada um possa trabalhar na sua área”, defendeu Wariyanti. Neste sentido, a representante disse não concordar com os argumentos apresentados pelo Governo para excluir esta categoria profissional do salário mínimo. No relatório, a DSAL justifica esta decisão devido à “natureza do trabalho realizado pelos trabalhadores domésticos” e por os seus empregadores não terem fins lucrativos com a sua contratação. “Não concordo porque todos nós somos trabalhadores”, frisou Wariyanti.

Eric Leong, por sua vez, contraria as opiniões das associações de pessoas com deficiência que se mostraram contra a inclusão no salário mínimo “porque acham que é difícil de arranjar um trabalho fixo depois da integração”. “Mas nós, enquanto grupo de pessoas com deficiência visual, achamos que a integração é uma garantia”, declarou Leong, que é também o coordenador do Centro de Reabilitação de Cegos da Santa Casa de Misericórdia de Macau. Eric Leong rejeita também a argumentação do Governo, que alega que o salário mínimo pode “enfraquecer a sua competitividade e afectar a sua situação de emprego”. “Isso só se aplica a alguns tipos de trabalhos desempenhados por pessoas com deficiência, não afecta muitos trabalhos como assistente social ou funcionário de escritório”, explica.

Questionada quanto ao montante que deveria ser definido como salário mínimo, Yosa Wariyanti aponta um valor entre as 4.500 e as 5.000 patacas. Já Eric Leong disse ser a favor de um salário mínimo trimestral de 25 mil patacas. “Por exemplo, se eu receber 24 mil patacas por três meses, então o Governo deve dar as outras mil. Assim, o subsídio já não é dado pelo patrão mas sim pelo Governo que, assim, ajuda as pessoas com deficiência a conseguir um emprego”, explicou.