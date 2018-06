Pataca com queda anual face às moedas dos principais parceiros comerciais

As estimativas preliminares das reservas cambiais de Macau, que se cifraram em 153,2 mil milhões de patacas no final do passado mês de Maio, permaneceram inalteradas em relação ao mês anterior, divulgou ontem a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). De acordo com um comunicado do organismo, a taxa de câmbio efectiva da pataca, ponderada pelas suas quotas do comércio, foi de 102,4 em Maio último, registando o acrescimento de 1,77 pontos e o decréscimo de 5,27 pontos, respectivamente, sobre os dados do mês anterior e relativos a Maio de 2017. A AMCM refere que a nível global a pataca subiu mensalmente face às moedas dos principais parceiros comerciais de Macau, mas caiu anualmente.

