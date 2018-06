Os sonhos tornam-se realidade

No mês passado, o meios de comunicação espreitaram a impressionante nova adição ao City of Dreams, o Morpheus Hotel, projectado pela galardoada com o Prémio Pritzker, a falecida arquitecta Zaha Hadid.

Texto: Mark Phillips, Macau Closer

Fotografia: Eduardo Martins

Previsto para abrir no dia 15 de Junho como o alicerce da terceira fase de desenvolvimento do City of Dreams, Morpheus é a primeira marca de hotel a ser totalmente desenvolvida e criada pela Melco, e pretende promover uma vertente ultra-luxuosa à propriedade, apresentando 770 quartos de hóspedes, suites e vilas de cinco estrelas, incluindo três ultra-luxuosas vilas com piscinas e seis vilas duplex, bem como colaborações únicas do sector alimentar e de bebidas com o reconhecido ‘chef’ Alain Ducasse e o ícone da moda francês Maison Pierre Hermé Paris.

O projecto do Morpheus é inspirado nos artefactos de jade e o edifício é a primeira composição arquitectónica do mundo de um exoesqueleto, de grande altura e livre de forma, incorporando um número de avanços tecnológicos e arquitectónicos. Uma série de vazios no edifício sugere uma figura abstracta em forma de oito, apresentando uma estética única e criando espaços internos estimulantes.

Enquanto os visitantes habituais do Cotai viram a arquitectura fascinante do edifício a tomar forma ao longo dos últimos oito anos a partir do seu exterior, a visita dos meios de comunicação foi a primeira oportunidade para olhá-lo do seu interior. E presente para nos guiar nesse dia esteve a directora-adjunta da Zaha Hadid Architects, Viviana Muscetolla.

“O edifício realmente tinha duas fases, dentro e fora, e esse edifício interno era todo um outro projecto”, observa Viviana quando a encontramos na entrada do hotel. “Foi realmente importante que o exterior e o interior não parecessem desconectados um do outro. Quando começámos a olhar para o interior, queríamos ter a sensação de triangulação do lado de fora, transformado no espaço interior. Então, há muitos pequenos elementos como a recepção, onde eles usam a mesma geometria da fachada. Até os padrões no chão são uma repetição do que se vê do lado de fora”.

A fachada interior da entrada, com 35 metros de altura, é uma variedade espectacular de padrões e formas que conduzem os olhos directamente para o vazio inferior do edifício. Doze elevadores panorâmicos dentro do átrio proporcionam aos hóspedes vistas incríveis tanto do átrio, como do espaço exterior, uma vez que viajam entre os vazios.

“Todos estes ângulos e triangulações podem ser esmagadores sem se acrescentar um tom ou cor. Passámos horas e dias a escolher as cores certas para usar no interior. A entrada tem uma cor quente, entre prata e ouro, dependendo da luz, brilhando através do topo, dando uma aparência geral de algo mais suave”, explica Viviana.

“Neste momento, estou muito feliz por estar neste espaço. Mostra realmente que os nossos projectos não são apenas para ser fantásticos do lado de fora, eles são especiais para pessoas que experimentem o edifício por dentro”, acrescenta.

À medida que a nossa visita prosseguiu, rapidamente entrámos na área ao ar livre do terraço, que tem uma ampla piscina com vistas deslumbrantes de Cotai e não só. A piscina foi projectada pela Remedios Studio, empresa baseada na Califórnia e em Hong Kong, liderada por Peter Remedios, que também foi responsável pelo trabalho de design no Altira Hotel, outra das propriedades da Melco na cidade.

“No Altira criámos uma piscina de tensão à superfície que foi até a borda do vidro, e eu sei que Lawrence Ho [Presidente e CEO da Melco Resorts&Entertainment] realmente adorou, então quis fazer uma maior aqui. Muitas pessoas disseram que não poderia ser feito por causa do carregamento e todos os tipos de coisas, mas aqui está”, diz, orgulhosamente, Peter.

“O design da piscina é todo sobre celebrar e experimentar a arquitectura do edifício, a busca do prazer e a arte da auto-indulgência. É uma imersão num estilo de vida que poucos podem desfrutar”, acrescenta o presidente da empresa de design.

Peter, que nasceu em Hong Kong e é filho de pais macaenses, explica que o design final da piscina era, na verdade, três vezes maior do que originalmente previsto pelos arquitectos, e dada a sua localização no telhado não foi tarefa fácil.

“A piscina inteira teve que ser levantada em 45 centímetros para criar o efeito final. Passámos meses em negociações com os arquitectos e engenheiros estruturais”, recorda. “O nome Morpheus é muito apropriado porque nós realmente tínhamos um grande sonho. Mas Lawrence Ho foi muito fácil de convencer porque ele é muito arrojado e adora ideias novas e coisas diferentes.”

A Remedios Studio também projectou todos os quartos, suítes e vilas do Morpheus, bem como os átrios de entrada VIP.

“Tomámos as sugestões da arquitectura de Zaha Hadid, que é muito icónica. Uma das coisas que ela disse é que ‘existem 360 ângulos, então por que escolher 90 graus?’. Portanto, quase nada no nosso projecto é de 90 graus”, explica o designer. “Nós brincámos com os ângulos, então o design de interiores fala da arquitectura, mas não é exactamente o mesmo que arquitectura, mas parece coeso, como se viesse da mesma mão.”

E como toque final, a sua empresa também criou uma linha completa de mobiliário sob medida para todos os quartos. “O acabamento e o design da sala são muito sofisticados, como estar num iate de luxo”.

DICJ aprova transferência de 40 mesas de jogo para o Morpheus

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) confirmou ontem a aprovação do pedido da Melco de transferir 40 mesas de jogo (excluindo ‘slots’) dos casinos da operadora para o novo hotel-casino Morpheus. Segundo a TDM, a transferência irá decorrer este ano, sendo que o Governo não adiantou ainda se irá aceitar o pedido de mais mesas de jogo para o próximo ano.

A DICJ reiterou o princípio que foi estabelecido em 2013 que estipula que o aumento anual do número de mesas de jogo não deve exceder 3% ao longo dos próximos 10 anos. Com esta medida, o Governo espera também que mais elementos extra-jogo sejam introduzidos pelas operadoras, enriquecendo o turismo e promovendo mais empregos para os residentes. S.Q.