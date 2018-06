Lionel Leong não descarta isentar Jockey Club do pagamento de renda

O secretário para a Economia e Finanças afirmou ontem que iria “ponderar a situação” da isenção da renda do Macau Jockey Club, caso este pedido fosse apresentado pela empresa. “Nós vamos seguir o princípio de ponderar a situação e, para a isenção, tem de haver vários critérios a ponderar, não é uma decisão imediata. Portanto, se eles solicitarem, o que não é ainda o caso, nós vamos ponderar a situação”, declarou Lionel Leong, à margem da reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas. O secretário reiterou também que a empresa terá três anos para “pagar todas as dívidas”.

O governante pronunciou-se também sobre o aumento da taxa de redesconto, ontem anunciado pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), afirmando que este está dependente do sector bancário. “Se entre o sector houver um aumento, claro que ele irá influenciar as pequenas e médias empresas, mas se o sector bancário considerar que, em termos de capitais, têm o suficiente, eles não têm necessariamente de seguir essa taxa”, disse Lionel Leong. O secretário para a Economia e Finanças considerou também que, para a população, em termos de aquisição de imobiliário, “não haverá grandes influências”. “Há sempre essa probabilidade do aumento de taxas, mas a influência não é imediata. Sempre dissemos que, tanto as pequenas e médias empresas como o sector imobiliário devem ter o cuidado de ver o aumento das taxas”, disse o governante.