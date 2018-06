Lionel Leong não considera viável extensão do prazo da Yat Yuen

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) ainda não recebeu qualquer pedido da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) de prolongamento do prazo de arrendamento do Canídromo, disse ontem Lionel Leong, à margem da reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas. “Ainda não recebemos nenhum pedido, mas não estou a ver que possamos permitir que eles façam um prolongamento, mas claro que se eles apresentarem um pedido nós temos que ponderar”, declarou o secretário.

A empresa pediu já por duas vezes ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para permanecer no local por mais um ano e, mais recentemente, por três meses. Na última proposta apresentada ao organismo, a empresa sugere utilizar as cavalariças vazias do Macau Jockey Club para alojar temporariamente os cães. “Através da comunicação social [soubemos da hipótese] de pôr os galgos no Jockey Club. Eu acho que a DICJ ainda não recebeu nenhum pedido sobre esse assunto”, disse Lionel Leong, acrescentando que, se receberem, terão que “avaliar a situação de acordo com o contrato e os diplomas legais para a concessão”.

Numa mensagem deixada no site do Canídromo esta semana, a Yat Yuen afirma que o pedido de extensão não se trata de uma “manobra de adiamento”. A empresa diz que distribuiu mais de mil formulários de adopção a várias associações de defesa dos animais de Macau mas que apenas recebeu um pedido e apresenta estatísticas oficiais para explicar que encontrar famílias para os 600 galgos não é “tarefa fácil”. “De acordo com estatísticas do Governo, uma média de 200 cães são adoptados anualmente”, pode ler-se no site do Canídromo. Assim, nos próximos dias 17 e 24, a empresa vai organizar um dia aberto, nas instalações do Canídromo, para dar a conhecer os mais de 100 galgos que se encontram disponíveis para adopção.

Ao PONTO FINAL, Albano Martins disse recusar participar nesta campanha de adopção por considerar ser uma farsa. “Qual é a lógica deles? É exactamente que nenhum desses animais é passível de adopção, portanto, vão mandá-los todos fora. Esse é o truque que eles estão a usar e a Anima recusou participar nessa campanha porque é uma farsa”, disse o presidente da Sociedade Protectora dos Animais. C.V.N. com C.A. e S.Q.