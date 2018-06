“Interessa-me mais construir estes castelos mentais, entrar pelo mundo do impossível”

Depois de uma primeira incursão no Taipa Village Art Space, em Dezembro, Ana Aragão regressa a Macau com uma mostra de desenho que traduz a apropriação infinita do espaço habitado. Em “Vertical Reclamation of Individual Spaces”, que se apresenta na Casa Garden até 14 de Agosto, representa a artista e arquitecta a monumentalidade onírica, vinculada ao excesso asiático, de uma cidade que flutua num imaginário denso.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Tecidos agastados que pendem de janelas entreabertas. A dimensão doméstica camuflada por varandas-gaiola que não permitem desvendar a intimidade dos lugares. Plantas daninhas que despontam do betão armado, lanternas de papel sopradas pelo vento. E a presença bruta de aparelhos de ar-condicionado, da chapa de zinco, dos cabos entrelaçados que esventram e alastram na superfície lotada, fustigada pelo tempo. Excesso, profusão, improviso, construção que rejeita o vazio e a depuração. Adições infinitas em edifícios cuja verticalidade toca o infinito. Estruturas que flutuam, castelos urbanos que figuram em cidades imaginárias, tocadas pela contínua apropriação do espaço habitado, numa lógica asiática que toldou a concretização plástica da artista. Depois de uma primeira exposição em Dezembro, Ana Aragão regressa ao território com uma mostra individual apresentada em quatro tempos. Da cartografia afectiva de Macau, resultante da imersão profunda na cidade em curta residência artística, transita o espectador para a sala de desenhos de pendor arquitectural, onde a apropriação de edifícios icónicos, transmutados, comunica com outros, concebidos de raiz, que compõem a efabulação da criadora, que oscila entre a utopia e a representação distópica da urbe. Arquitecturas de papel, define Ana Aragão, para quem o gesto criador repousa ainda no anacronismo da caneta sobre papel. Técnica que contempla o erro e não possibilita o recuo. Marca autoral de um trabalho que soa a coisa distante deste tempo.

“Vertical Reclamation of Individual Spaces”, com curadoria de João Ó, é a segunda mostra individual em Macau. Que conceito atravessa esta concepção arquitectural, concebida na verticalidade?

A parte mais importante da exposição, as partes mais relevantes são, por serem uma apresentação em primeira mão, o mapa que eu me propus fazer durante esta residência aqui em Macau, e que reflecte as minhas investigações solitárias pela cidade, os meus estudos acerca da cartografia mais antiga. É um mapa subjectivo da minha experiência, e também do que eu fui entendendo desta cidade que é absolutamente fascinante, e que é plena de contradições. É uma cidade na qual nos podemos perder e que nos leva efectivamente desde o altar mais pequenino no passeio, aos cheiros intensos e ao clima tão intenso desta experiência verdadeira do lugar, que nos absorve.

Um mapa que é resultado de uma residência curta.

É um mapa de Macau, é o resultado destes dias em que eu estive cá. Cheguei a 2 de Junho.

É a obra inaugural, que acolhe o espectador no arranque da mostra.

É a minha interpretação subjectiva de Macau e é um trabalho do qual eu me orgulho muito, porque foi uma imersão extremamente intensa, tanto na cidade como no trabalho. Eu já trouxe preparação do Porto, no sentido de haver muito estudo prévio, com leitura de artigos, de livros pertinentes, que tem a ver com o tema, com o estudo da cartografia. Cá, o que tentei fazer foi absorver a cidade, com todos os sentidos, e verter essa experiência para este documento gráfico que é uma peça que vai para a minha colecção particular, porque o valor emocional é tão grande que eu não me desfaço dela.

Apresentam-se aqui vários elementos icónicos da cidade, reinterpretados…

Exactamente, a exposição tem mesmo a ver com isso, com a questão do ícone. A minha proposta para o mapa é, não vamos fazer apenas um mapa de elementos icónicos – claro que eles são muito importantes e ajudam-nos muitas vezes a orientar na cidade -, mas não vamos ler a cidade só pelos elementos icónicos, que é muitas vezes o que os turistas fazem ao chegar às cidades.

Não lhe interessa o roteiro turístico, imediato?

Não, o que me interessou foi também – além de determinados elementos que considerei muito importantes e chave para a cidade – retratar a arquitectura banal, que se pode ver por exemplo aqui nas gaiolas, nestas adições espectaculares que vão sendo feitas em quase todos os edifícios macaenses e que são absolutamente fascinantes. Foi o edifício da arquitectura banal, os ares condicionados, os fios, as roupas a secar, toda a profusão de informação que dá vida à cidade. O meu ‘statement’ é também que a cidade não é apenas feita de ícones, embora às vezes pareça. A cidade é feita da arquitectura quotidiana, é feita da arquitectura espontânea, das apropriações das próprias pessoas, individuais, desses pequenos espaços de liberdade que nós ainda temos.

Uma arquitectura que, no continente asiático, traduz o excesso, a apropriação ilimitada. Ao contrário da arquitectura europeia em que a intervenção do homem no espaço que habita é mínima. Como é que lida com este caos visual? É arquitecta, formada na Escola do Porto, escola de linhas e formas puras, despojadas. E subitamente confronta-se com Macau, com esta profusão de elementos. De que modo transpôs isso para este mapa?

Eu tenho um fascínio muito grande por este tipo de lugares da densidade. E Macau é um lugar da densidade por excelência. Eu não me perco tanto nas arquitecturas depuradas, do brilho, da depuração. O meu fascínio, o meu fétiche é este tipo de paisagens da densidade, do caos, sítios onde eu me possa perder. Isto para mim é viver a sério uma cidade. É quando eu de repente calco uma rua e passado uma, duas, cinco, seis horas continuo a andar, a descobrir detalhes em vários níveis, desde o passeio até ao mais alto dos céus. Interessa-me esse tipo de cenários que não são redutíveis. Efectivamente uma cidade não é redutível, isto é, é um ensaio, é uma tentativa, é um documento, como outro qualquer. Claro que se eu fizesse este documento hoje seria já diferente. E Macau é também isso, está permanentemente a transformar-se, o contorno é todos os dias novo, e isso é fascinante. Este exercício de reduzir a cidade, no sentido gráfico, de ter que encontrar um ponto zero, de forma a registar, a encontrar um documento, fixar a cidade, é absolutamente impossível, mas esse é o desafio a que eu me proponho. Acaba por ser sempre uma luta. Por isso é que eu continuo a desenhar, porque é impossível.

Este mapa, a que chamou “Drifting in Macau”, é um trabalho que é concebido aqui, neste período de residência, mas os 11 desenhos que surgem no segundo momento da exposição foram concretizados no Porto?

Eu fi-los no Porto, eles começaram no Porto, mas têm muito também de inspiração nestes territórios asiáticos, de paisagens que eu fui vendo na minha viagem aqui a Macau. São também derivas pessoais, são efabulações, ficções pessoais. Não nego a influência destas paisagens, do excesso, nestas propostas de arquitecturas de papel.

Nesta segunda sala, de um lado estão edifícios icónicos transmutados, do outro um exercício mais livre, de edifícios que parecem figurar na sua cidade imaginária. É isso?

Sim, exactamente. Temos uma espécie de divisão entre aquilo que eu chamo ícones e anti-ícones. Os ícones são efectivamente baseados em estruturas existentes, que é o que temos aqui à direita, e são no fundo aquilo que eu chamo as ‘estruturas mais’, a mais cara, a mais alta, a mais icónica, a mais tecnológica.

Os superlativos na arquitectura mundial.

Os superlativos todos, precisamente. Tudo aquilo que torna a arquitectura um produto de consumo, vendável. E que dita muito o tipo de política urbana que se faz actualmente. Do outro lado, temos uma proposta diferente, que é: e se construíssemos esta espécie de ícones verticais só com arquitectura banal? Transformar cabanas em palácios. Transformar o banal em qualquer coisa de excepcional. E muitas vezes até é essa a cidade mais interessante, a cidade sem autoria, que é feita pelas pessoas, e que nasce da apropriação pessoal e de uma certa liberdade individual de habitar os espaços, que hoje em dia parecem retirar-nos tanta liberdade.

Mas, num lado e no outro, prevalece o que parece ser a representação de uma cidade asiática, a tal apropriação pelo excesso. É isso que é comum a estes dois conjuntos de desenhos, sejam os edifícios icónicos ou aqueles que foram criados por si de raiz? O caos asiático foi o fio condutor?

Sim, sem dúvida, a ideia do excesso e da densidade acompanhou o projecto todo. Aliás, esta distinção que eu faço no sentido explicativo, não pretende ser óbvia. Idealmente, ícones e anti-ícones confundem-se. Não é uma coisa óbvia, não é suposto um observador distraído notar isso. Isso é a minha explicação, a minha justificação, a minha teoria, mas não é isso que importa particularmente. Interessa falar da densidade, de como a densidade pode construir cidades interessantes, e falar um pouco do sonho, da fantasia.

Há uma efabulação, aqui?

Sim, sim.

E são sobretudo estruturas orgânicas, em mutação. Nada disto é definitivo, no seu imaginário isto será sempre intervencionado por quem o habita, é assim?

Completamente, isto é um ponto efémero da vida destes organismos. Isto efectivamente pode tomar outras formas, se quisermos, pode transformar-se noutras coisas. São momentos apenas, destes organismos esquisitos, que estão entre o distópico e o sonhador. Parecem distópicos, mas ao mesmo tempo podem promover ou podem propor um certo carácter onírico, também.

Podem encerrar o sonho, nessa apropriação?

Idealmente.

Esta é a sua leitura do que deve ser a arquitectura? Onde se encontram a artista e a arquitecta? Esta interpretação do edifício enquanto organismo vivo é também a sua postura na arquitectura?

Eu não tenho pretensões a teorizar a arquitectura porque não a faço, porque eu não faço edifícios matéricos. Estas são as minhas leituras entendidas graficamente, são mesmo leituras gráficas, são arquitecturas de papel, que não deixam de ter uma componente ideológica forte, que está subentendida. Contudo, não pretenderia nunca construir estas minhas ficções. Isto são mesmo objectos que podem fazer pensar e podem-nos fazer olhar eventualmente para a arquitectura de uma maneira um bocadinho diferente, questionando se calhar a tal arquitectura mediática, a arquitectura do brilho, que tanto se vê, a arquitectura dos ‘ducks’, de que Venturi falava, como aqui se constroem, estes palácios, estes casinos, questionando esse tipo de arquitectura, tão apenas exclusivamente feita para a visão, e não para os outros sentidos todos. Eu acho que as cidades, que a arquitectura é mais rica se for para todos os nossos sentidos, se for feita como uma espécie de labirinto de vida e de identidade.

Repousamos aqui num ideal. Esta é a sua concepção de cidade?

Estas são as minhas visões para a cidade, sim.

Nestes desenhos o espaço interior, o lugar da intimidade, não é revelado. Foi propositada, esta perspectiva somente exterior do espaço habitado?

Sim, porque a verdade é, conforme o título diz, “Vertical Reclamation of Individual Spaces”. Estamos a falar de espaços individuais, contudo não vemos essas células. O que eu imaginei, a minha narrativa pessoal, é que, numa espécie de acesso de vontade, de esvaziamento, que vamos tendo, empurramos tudo o que tínhamos contra as fachadas, contra os vãos, contra as janelas, e de repente ficou tudo pendurado e pode-se ver tudo cá fora. O espaço íntimo fica mantido em segredo, contudo é revelado nestas entranhas que se revelam.

Na terceira sala, a que chama “Retrospectiva”, temos desenhos em suportes muito distintos, posters, rótulos de garrafas, tapeçaria. Como entende esta vertente do seu trabalho?

Aqui temos alguns trabalhos que foram importantes no meu percurso, nomeadamente alguns posters que fui fazendo, os rótulos de garrafas para uma edição limitada da Porto Barros, colaborações com a Porto Editora, etc. É uma parte que mostra trabalho gráfico utilizado em suportes gráficos. Temos as minhas tapeçarias desenhadas em colaboração com a Ferreira de Sá, que é uma marca de Espinho com a qual tenho vindo a trabalhar, que me convidou para desenvolver uma colecção. E são trabalhos que me agradam, porque efectivamente são noutro suporte. É muito bonito desenhar para serem outras pessoas a fazer. Eu fiz o desenho mas quem concretiza são outras pessoas. Isso é maravilhoso, o trabalho não sair só das minhas mãos.

Nos desenhos monumentais, das arquitecturas de papel, trabalha só com Bic. O anacronismo da caneta sobre papel, coisa de um outro tempo.

Exactamente, é um trabalho muito antiquado, se quisermos, é um trabalho muito analógico. Porque hoje em dia grande parte dos artistas utiliza ferramentas informáticas para auxiliar o processo de desenho. Eu sou o contrário, às vezes parece que não nasci neste século, eu não gosto particularmente de tecnologias, gosto do trabalho manual, do estirador, de chegar ao ateliê, de estender o papel, de pegar na caneta. Gosto do facto de desenhar a caneta porque não me permite voltar atrás, provavelmente é por isso que eu desenho a caneta e não a lápis.

Ter que solucionar o erro e prosseguir?

Exactamente, que é a única forma que eu tenho de conseguir terminar os trabalhos, se não eles estariam permanentemente a serem feitos, eu nunca os fecharia. Eu gosto muito desse lado autoral e quase antiquado da relação, do papel com a caneta, com o erro, com as falhas que o papel tem, porque faz parte da vida deste tipo de objectos, é a minha forma de trabalhar. Nesta sala temos também uma serigrafia de um desenho que fiz para a representação portuguesa de arquitectura na Bienal de Veneza de 2014, que foi um jornal chamado “Homeland”. Eu fiz três ilustrações para esse jornal, está aqui esta, que foi no fundo a mais emblemática, a mais simbólica, foi a que se tornou mais icónica.

Um mapa de Portugal rodeado pelos ‘palazzos’ de Veneza. A cartografia, uma vez mais.

Mais uma vez a cartografia do imaginário, é uma coisa que me persegue.

Como é que surge a ligação a esse mapeamento da realidade?

Nunca me tinham feito essa pergunta… Se calhar é porque eu me perco tanto. Eu sou muito desorientada, que é uma coisa curiosa. Acho que este lado metódico do desenho é a minha forma de arrumar os pensamentos, a minha forma de arrumar a experiência. A minha forma de arrumar o caos da vida quotidiana, a minha forma de dar um sentido às experiências, ao mundo emocional. De fixar.

Quando é que se inicia o desenho na vertente artística, acontece em paralelo com a arquitectura? Ela subsiste, hoje?

Não faço arquitectura, só trabalho nestas investigações gráficas. Neste momento não tenho essa vontade de fazer arquitectura real, fico-me pelas arquitecturas de papel. Acho que, se existe vocação, essa será a minha, e não necessariamente pensar a matéria. Interessa-me muito mais o lado gráfico, porque tenho muito mais liberdade, do que o papel do arquitecto que trabalha a matéria.

Interessa-lhe mais a efabulação, esta coisa onírica e não concretizável?

Sim, sem dúvida. Interessa-me é isso, construir estes castelos no ar, ‘building castles in the sky’, é uma expressão muito bonita. Interessa-me mais construir estes castelos mentais, estas ficções, entrar pelo mundo do impossível do que trabalhar aquilo que é possível. É um contrabalanço à vida, em que lidamos com a necessidade, com o incontornável. E aqui acabo por poder fugir e criar aquilo que me apetece. É um contraponto à realidade.