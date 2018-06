Instituto de Imprensa de Língua Chinesa incentiva participação de todos os chineses na construção da Grande Baía

O Chefe do Executivo recebeu ontem uma delegação do Instituto de Imprensa de Língua Chinesa, que está num périplo por várias cidades da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau com o objectivo principal de “informar todos chineses, a nível nacional e no exterior, incentivando-os a participar no desenvolvimento e construção da Grande Baía”.

Quem o afirmou foi o presidente do Instituto de Imprensa de Língua Chinesa e presidente do Conselho de Administração do Hong Kong Ta Kung Wen Wei Media Group, Jiang Zaizhong, que disse durante o encontro que “a RAEM é uma força importante da Grande Baía, e que a delegação também espera aprofundar os conhecimentos e inteirar-se da participação de Macau neste projecto de grande envergadura”, avança um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. Na reunião foram abordados temas como a formação de quadros qualificados de Macau, o desenvolvimento do sector do jogo e a entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Chui Sai On falou sobre a criação de oportunidades de empreendedorismo e inovação para os jovens locais, “cujo objectivo é maximizar o espírito dos jovens na aceitação de novos desafios”, e afirmou que “para o Governo Central é peremptório que a economia de Macau seja diversificada adequadamente e que, apesar dos sectores de turismo e de jogo continuarem a ser os pilares da estrutura económica, o Governo da RAEM tem-se empenhado, nos últimos anos, em fortalecer os elementos não-jogo e em promover o desenvolvimento de outras indústrias emergentes e a cooperação regional”.

O Chefe do Executivo salientou ainda que, para além da atenção dada aos quadros locais, “é necessário também um intercâmbio dinâmico e contactos com quadros profissionais diferentes do mundo inteiro, no sentido de oferecer oportunidades às pessoas de Macau e de fora a possibilidade de trocarem experiências e ideias”. Quanto às infra-estruturas de transporte, Chui Sai On mencionou que a Direcção de Administração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau já concluiu a avaliação sobre o fluxo de circulação de veículos da Ponte, cujos resultados mostram haver a necessidade de se proceder da melhor forma aos trabalhos de gestão e serviços do posto fronteiriço.