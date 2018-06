Deputados exigem calendário de plano de desenvolvimento para terrenos do Jockey Club

Os deputados acusaram o Governo de falta de transparência no processo de prorrogação por 24 anos e seis meses do contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos da Companhia de Corridas de Cavalos, que opera o Macau Jockey Club (MJC). Os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas consideram também o plano de desenvolvimento “duvidoso” e exigem que o Jockey Club apresente à população uma calendarização dos projectos previstos, como o da escola de equitação.

Cláudia Aranda

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, acusaram o Governo de falta de transparência na prorrogação por um prazo de 24 anos e seis meses do contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos da Companhia de Corridas de Cavalos, que opera o Macau Jockey Club (MJC), anunciada em finais de Fevereiro. Os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas consideram também o plano de desenvolvimento “duvidoso” e exigem que o Jockey Club apresente à população uma calendarização dos projectos previstos.

“A população entende que o grau de transparência é muito fraco”, disse a presidente Ella Lei, que lidera a Comissão, ontem, após a sessão de acompanhamento da concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos e do respectivo regime. “O Governo apenas divulgou na Internet um extracto do contrato, não é o conteúdo total, o primeiro contrato celebrado na década de 1970 sofreu muitas alterações, além disso era na versão portuguesa. Assim sendo, a maioria da população não sabe o que trata o contrato, por isso pedimos ao secretário [para a Economia e Finanças, Lionel Leong,] para clarificar o contrato ou fazer uma republicação desse contrato, ou seja o conteúdo integral do contrato, quais são as obrigações do Jockey Club”, disse a deputada.

Os deputados ontem questionaram o Governo também em relação ao prazo concedido de mais de 24 anos. “Será que a concessionária vai conseguir concretizar todos os seus investimento?”, interrogaram. Ella Lei referiu que, segundo o Governo, a prorrogação fundamentou-se essencialmente no plano de investimento apresentado pela Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, que prevê um aumento de investimento de 1500 milhões de patacas para melhorar as condições das instalações existentes e o aumento de elementos não-jogo. “Só que a população não sabia de nada. A falta de transparência tem suscitado muitas dúvidas e críticas no seio da população”, salientou a deputada.

Governo ordena DICJ que fiscalize plano de desenvolvimento

A presidente da Comissão explicou que o Governo disse aos deputados que “a concessionária prometeu um investimento de 1500 milhões de patacas, faseado, para a optimização das actuais instalações e equipamentos, a reconstrução de instalações logísticas, construção de um estábulo inteligente, optimização da pista, renovação do edifício administrativo, construção de habitação para os seus trabalhadores, renovação das bancadas. Também prometeu diversificar as actividades não-jogo, construir uma escola de equitação, um museu, um centro comercial. A terceira fase é realizar mais corridas de cavalos, transmissão directa das corridas. Segundo o Governo, depois de ouvir o parecer favorável das Obras Públicas, foi autorizado o seu contrato”. Foi essencialmente essa a justificação apresentada aos deputados para o Governo conceder um prazo tão longo, apesar da companhia ter fechado 2016 com prejuízos acumulados de 4.073 milhões de patacas.

Os deputados questionaram o Governo sobre como tenciona fiscalizar a concretização do plano de investimento pela parte da Macau Jockey Club, uma vez que “também não diz nada no contrato quais são os projectos, bem como a sua calendarização, só diz meramente que vão concretizar faseadamente, ou seja, que vão aumentar o seu capital até 1500 milhões de patacas, mas a injecção de dinheiro não quer dizer que o Jockey Club vai concretizar o seu plano de investimento”, disse Ella Lei.

A esta questão, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, respondeu que vai encarregar a a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) de “acompanhar esses trabalhos e também exigir a elaboração de uma calendarização para a população poder tomar conhecimento desses trabalhos”.

Cerca de 140 mil metros quadrados por desenvolver

Os deputados querem saber pormenores: a concessionária vai construir uma escola de equitação, mas quando? Qual a escala? Quando é que a concessionária vai divulgar mais detalhes? E se não concretizar os projectos, o que vai fazer o Governo?

“O Governo então disse que vai exigir à concessionaria que esclareça essas duvidas à população”, adiantou Lei Cheng I.

O terreno do Macau Jockey Club tem uma área de cerca de 360 mil metros quadrados, havendo cerca de 140 mil metros quadrados por desenvolver. Sobre a possibilidade da concessionária poder vir a transformar os terrenos para construção de imobiliário, a presidente da Comissão respondeu que o Governo tem de observar a lei para evitar situações irregulares.

Lei Cheng I disse ainda que as Obras Públicas esclareceram que o hotel e projectos de habitação privados existentes no terreno na realidade já não pertencem ao Jockey Club. “Esses dois lotes, em 1997 ou 1998, deixaram a concessão e o Governo concedeu os terrenos aos actuais concessionários para construírem esse hotel e habitação, ou seja, esses terrenos já não pertencem ao terreno do Jockey Club”.

Isenções para concessionária que dá prejuízo

Os deputados questionaram o Governo relativamente à atribuição de isenções à empresa. “A concessionária já fez vários pedidos para reduzir esse valor e acabou por ser isento”, referiu a presidente Lei Cheng I. “No passado o Governo fez isenções e benefícios fiscais para o Jockey Club, que tem uma dívida para com o Governo e o Governo decidiu que Macau Jockey Club agora tem três anos para pagar a dívida. Agora queremos saber se isso acontece devido a lacunas legais”, disse a deputada e Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas.

Alguns deputados defendem que é necessária uma lei específica para a gestão das corridas e apostas em cavalos. “Segundo o Governo as concessões são feitas de acordo com a lei de Bases do regime das concessões de obras públicas e serviços públicos. Mas alguns deputados entendem que o Governo dispõe de diplomas para fazer concessões, outros pensam que Governo deve criar leis mais ajustadas a essa actividade, porque a lei vigente tem a ver com obras públicas e serviços públicos e não tem directamente a ver com actividades de corridas de cavalo”, explicou a presidente da comissão.

Na opinião dos deputados, “independentemente de ser uma taxa ou uma renda são dívidas que devem de ser pagas, segundo o Governo em 2005 deixou de existir a obrigação, mas já em 2005 o Jockey Club deixou de pagar esse dinheiro ao Fundo de Pensões e, depois de ter detectado esse problema, o Governo aditou uma cláusula exigindo à concessionária fazer essa liquidação dessas dívidas dentro de três anos”.

Ella Lei adiantou que “o Governo também disse que vai rever as leis, bem como os contratos para evitar a repetição deste tipo de problema e ver como optimizar os diplomas legais e exigir que as concessionárias paguem esse imposto dentro do prazo e, então, depois vai ver como imputar a responsabilidade ou exigir à concessionaria devolver as dívidas”.

Em 2015, o Macau Jockey Club estava a dever ao Governo 200 milhões de patacas. De acordo com as disposições do contrato de concessão, a companhia tem de pagar ao Governo uma renda anual que foi ajustada de 25 para 15 milhões a partir de 2005. Agora falta pagar 150 milhões de remanescente do imposto sobre o jogo a pagar ao Fundo de Pensão, que devem ser liquidados em três anos.

Relativamente à disposição de que a companhia necessitaria de entregar ao Fundo de Pensões uma importância correspondente a 1% do montante anual das apostas mútuas registadas no totalizador, este pedido foi revogado na revisão do contrato de concessão em 2005. Ainda de acordo com respectivas disposições, se o lucro ultrapassasse 2,5 mil milhões de patacas, a companhia necessitaria de pagar 1% de imposto sobre o jogo. Contudo, devido à acumulação de prejuízos, o mesmo não foi pago.