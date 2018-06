Anima sugere que Yat Yuen permaneça mais um ano no Canídromo

Para a Anima, existem apenas duas opções para o futuro dos galgos. Ou a Sociedade Protectora dos Animais fica responsável pela gestão do Canídromo, ou a Yat Yuen é autorizada a permanecer nas instalações por mais um ano, apenas com o propósito de encontrar uma casa para os mais de 600 cães. As propostas constam de uma carta enviada esta semana a Chui Sai On, explicou Albano Martins ao PONTO FINAL.

Catarina Vila Nova

Numa carta enviada ao Chefe do Executivo, na passada quarta-feira, a Sociedade Protectora dos Animais – Anima apresenta as duas opções que considera ser as únicas viáveis, no que diz respeito ao futuro dos 600 galgos do Canídromo. Na primeira, a Anima volta a pedir para ficar responsável pela gestão do espaço e dos animais, comprometendo-se a encontrar uma casa para todos os cães no espaço de um ano. Na segunda opção, a associação reitera um pedido apresentado pela Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) – recusado já por duas vezes pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais – de permitir à empresa permanecer no local por mais um ano mas com o único propósito de conduzir um processo de adopção “aberto e transparente”. Em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins, presidente da Anima, explicou que esta missiva foi enviada a Chui Sai On, antecipando que não terá resposta a uma outra carta enviada ao secretário para a Economia e Finanças, há já quase um mês, na qual exortava o Governo a apresentar uma resposta final até 17 de Junho.

“A segunda opção é que o Governo de Macau permita à entidade gestora do Canídromo permanecer apenas por mais um ano nas instalações com o único propósito de realojar os galgos”, pode ler-se na carta enviada a Chui Sai On. Albano Martins esclarece que este pedido difere daquele já apresentado por duas vezes pela Yat Yuen ao IACM, na medida em que a companhia ficaria vinculada a cumprir um conjunto de obrigações. “Só para adopção e muito claro, muito transparente, com o apoio de todas as organizações, incluindo a Anima. Os custos deste pessoal [para tratar dos animais], mais a alimentação destes animais, mais os cuidados de saúde até um ano é da inteira responsabilidade [da empresa]”, explicou o também economista. A Anima escreve ainda na carta que, no âmbito desta opção, a Yat Yuen não poderia enviar nenhum dos cães nem para a China nem para qualquer país onde não existam leis de protecção dos animais.

No entanto, para a Anima, a primeira opção seria ficar responsável pela gestão do espaço e dos animais, comprometendo-se a encontrar para eles uma casa no espaço de um ano. No entender da associação, esta solução não iria comprometer o reordenamento da área, “uma vez que a implementação desses planos irá levar mais do que um ano”. A Sociedade Protectora dos Animais escreve ainda que a Yat Yuen “não tem os meios, a vontade, nem a experiência profissional para conduzir o processo de adopção e o seu objectivo é enviar os cães para o interior da China”. “Nas últimas declarações deles, até dão a entender que alguns desses animais vão para um centro turístico. Ora, um centro turístico não é de certeza um hotel, o que eles devem querer dizer é uma pista de corridas. É uma das hipóteses deles que nós sempre equacionamos e a mais provável de acontecer”, declarou Albano Martins.

No caso do Governo autorizar a Anima a ficar responsável pela gestão do espaço do Canídromo, levanta-se outro problema, que Albano Martins afirma que poderia ter ficado resolvido no início do ano passado. “Na carta que nós mandámos [em Janeiro do ano passado] nós assumíamos um número de trabalhadores que sabemos que são as pessoas que estão com os animais lá. Se ela [Angela Leong] em Janeiro do ano passado tivesse aceitado a nossa proposta de que esse pessoal transitava para os quadros da Anima, essas pessoas não ficavam nessa situação de aflição”, disse o presidente da Anima. A outra opção, explicou o activista, seria proceder à contratação de trabalhadores, algo que, neste momento, “não é praticável”, porque a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) demora “três meses a decidir”.

Na próxima quarta-feira, a Anima vai realizar uma conferência de imprensa, inicialmente agendada para segunda-feira, sobre a actual situação da campanha para salvar os galgos. Até ontem, a associação encontrava-se ainda a aguardar resposta do secretário para a Economia e Finanças, a quem tinha sido dado um prazo até dia 17 de Junho para apresentar a solução do Governo quanto aos galgos.