Agnes Lam defende “factores objectivos” e “mecanismos científicos” para alteração do valor das multas

Tanto o anúncio da consulta pública sobre a Lei do Trânsito Rodoviário como a sua suspensão suscitaram a manifestação de opiniões por parte da população e dos deputados da Assembleia Legislativa. Entre estes encontra-se Agnes Lam, que considera que ambas as decisões tomadas pelo Governo foram subjectivas – sem factores objectivos ou mecanismos científicos.

Agnes Lam quer saber quais são os “vários factores objectivos” e mecanismos científicos para ajustamento das multas em caso de estacionamento ilegal. Mesmo depois de suspender a consulta pública sobre a Lei do Trânsito Rodoviário, o Executivo continua a ter de explicar quais foram os fundamentos para aquela proposta, considera a deputada, afirmando que “é claro que, quando o Governo preparava o documento de consulta pública, a única base foi um julgamento subjectivo: impor penalidades substancialmente mais elevadas por ‘dissuasão insuficiente’”.

Numa interpelação endereçada ao Governo, Agnes Lam escreve que foi ignorada a acessibilidade dos cidadãos e negligenciados os problemas de “tráfego severos” uma vez que o sistema de transporte público não vai ao encontro das necessidades dos moradores e as instalações de estacionamento privado são “extremamente inadequadas”.

“Na última vez que Macau alterou o montante das multas por estacionamento ilegal em 2007, a taxa de aumento foi de 50% do montante definido quando a Lei de Trânsito Rodoviário foi introduzida na década de 1990. Isso já afectou muito as classes baixa e média, principalmente motoristas profissionais. Mas os equipamentos de transporte eram relativamente adequados em comparação com os dias de hoje, e ocorrências de violação ‘forçada’ da lei eram raras, portanto o público finalmente aceitou o aumento das multas como forma de solucionar problemas de trânsito”, considera.

Para a deputada, é necessária uma explicação sobre a lógica a que o Governo recorreu para decidir as sanções e quais foram os critérios para determinar as consequências das violações. “Agora que a consulta sobre a alteração da Lei do Tráfego Rodoviário foi arquivada, as autoridades aprenderão com a experiência e abandonarão o método de controlo de tráfego com base no aumento de multas e taxas nos últimos dois anos e recorrer a políticas mais flexíveis? No futuro, ao ajustar várias taxas de tráfego rodoviário e multas, o Governo terá em consideração factores objectivos e vai determinar mecanismos objectivos e científicos?”, questionou Agnes Lam.

No documento, a deputada atira o exemplo de Hong Kong, região que também enfrenta o problema de espaço para estacionamento insuficiente, onde foram aprovadas uma série de aumentos de penalidades relacionadas com tráfego – de 320 e 450 dólares de Hong Kong, fixadas em 1994, para 400 e 560 dólares de Hong Kong; um aumento de 25%.

A realidade local pode vir a contrastar com a da RAEHK, frisa Lam, já que Macau queria aumentar a multa por estacionamento ilegal de menor gravidade, que não bloqueia o trânsito, de 600 para 900 patacas. “Isto cumpre o princípio de proporcionalidade?”, questiona.

Não fica por ali. “As autoridades vão reparar completamente as instalações de transporte em Macau? Por exemplo, fazer um inventário de vagas de estacionamento em diversos bairros e adicionar vagas de estacionamento de acordo; construir estacionamentos e formular diversas medidas para incentivar e orientar o uso de motociclos, por exemplo o fortalecimento da publicidade, lançando aplicativos móveis para mostrar espaços de estacionamento em tempo real e introduzir métodos de pagamento electrónico; e oportunamente considerar o estabelecimento de vários tipos de tarifas de concessão para incentivar os motociclistas a usar instalações de estacionamento?”, pergunta Agnes Lam.