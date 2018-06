Taxa de desemprego nas cidades chinesa recua para 4,8% em Maio

A taxa de desemprego nas zonas urbanas da China fixou-se em 4,8%, menos uma décima do que no mesmo mês do ano anterior e face a Abril, informou ontem o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

“A estabilidade manteve-se no mercado laboral da China em Maio, com um nível de desemprego relativamente baixo”, informou o GNE.

A mesma fonte detalhou que o desemprego se fixou em 4,7% em 31 cidades, uma décima menos do que em Maio de 2017 e sem alterações face ao mês passado.

A taxa de desemprego nas zonas urbanas do país é calculada tendo em conta o número de pessoas desempregadas que participam numa pesquisa do GNE, e inclui trabalhadores migrantes.

Esta forma de medição é utilizada desde 2014, para reflectir de forma mais precisa a situação do mercado laboral, e serve como complemento aos dados recolhidos pelo ministério de Segurança Social e dos Recursos Humanos.

Desde Abril deste ano, o GNE difunde os dados mensais visando controlar melhor e oferecer informação aos legisladores em matéria de emprego.

As zonas urbanas da China representam pouco mais de metade da população total do país, fixada em quase 1.400 milhões de pessoas. O desemprego nas zonas rurais não é contabilizado.