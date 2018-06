Suspensão da consulta sobre a Lei do Trânsito Rodoviário serve para nova análise do documento

O Governo explicou ontem que decidiu suspender a consulta pública sobre a Lei do Trânsito Rodoviário, que estava prevista para o final do mês, para “efectuar uma nova análise ao conteúdo da legislação em causa a ser alvo de revisão para depois se proceder à recolha de opiniões do público”. A decisão surge na sequência de diversos sectores da sociedade se terem manifestado contra parte do conteúdo do documento apresentado pelo Executivo.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) propunha, no documento de consulta pública, a melhoria da regulamentação sobre condutores e utilizadores através do agravamento das penalizações, da alteração das disposições de fiscalização respeitantes aos exames de pesquisa de álcool, dos requisitos legais da reincidência contravencional e das normas sobre a suspensão da execução das sanções de inibição de condução ou de cassação da carta de condução, bem como da conversão das contravenções em infracções administrativas e da introdução de um sistema de pontuação.

“Esperava-se, através da auscultação das opiniões do público, a obtenção de um consenso, a fim de, conjuntamente, se garantir a segurança rodoviária e dos utilizadores das vias públicas, pelo aperfeiçoamento da legislação, tendo em vista uma utilização mais eficaz dos limitados recursos rodoviários”, escreve a DSAT em comunicado, indicando que irá convidar novamente a população a emitir as suas opiniões.