Ponte do Delta: Só com ligação profissional a Hong Kong se vai poder conduzir até à região vizinha

Os interessados em candidatar-se à atribuição de quotas para circulação de veículos entre Macau e Hong Kong através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau podem fazê-lo até ao próximo dia 26. O Governo anunciou ontem que só quem tiver ligação de trabalho à RAEHK está apto a receber quota.

Já estão abertas as inscrições para a atribuição de quotas regulares para a circulação de veículos entre Macau e Hong Kong através da Ponte do Delta do Rio das Pérolas. Os requisitos diferenciam-se entre entidade individual e entidade comercial, sendo que ambos devem ter ligações profissionais a Hong Kong, os condutores devem ser residentes permanentes e titulares da carta de condução válida para automóveis ligeiros de passageiros de Macau, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial.

Os interessados têm até ao dia 26 de Junho deste ano para apresentar, junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), a candidatura para atribuição das quotas e a lista definitiva será publicada três dias depois, a 29, seguida à realização de um sorteio informático para determinar a ordem decrescente dos requerentes.

Foi autorizada a atribuição de 600 quotas regulares: 300 para entidades particulares e 300 para entidades comerciais. Todas têm a validade de um ano e destinam-se a automóveis ligeiros de passageiros para serviço particular registados em Macau. A quota permite múltiplas viagens para a vizinha RAEHK.

No caso de ser uma entidade individual, o documento detalha que “o requerente individual deve ser residente permanente da Região Administrativa Especial de Macau e ser empregado remunerado ou com empresa registada em seu nome na RAEHK”. Para este tipo de quota, podem ser indicados, no máximo, dois condutores, devendo o próprio requerente ser um deles.

No que respeita à quota para entidade particular, a DSAT explica que “a empresa requerente tem de estar registada na RAEM e possuir mais de 50% das acções da sua empresa filial na RAEHK”. Para este tipo de quota, podem ser indicados, no máximo, três trabalhadores da empresa como condutores. “Cada requerente pode apresentar, apenas, um formulário para obtenção de quota regular. Além disso, cada requerente ou veículo representa apenas uma quota regular, seja emitida pela RAEM ou pela RAEHK. No caso de detenção/utilização de mais de uma quota, no mesmo momento, a DSAT pode retirar a quota atribuída e não aceitar futura aplicação apresentada pelo requerente em causa”, lê-se ainda no balancete.

Como havia sido avançado no início desta semana, a quota para os condutores que pretendam utilizar a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi fixada nas 30.000 patacas e a participação no sorteio tem o custo de 500 patacas. No caso de substituição de veículo, de matrícula ou de condutor de veículo autorizado a circular, a pedido do titular da quota regular, a taxa chega às 1.000 patacas, indicava um despacho publicado na segunda-feira em Boletim Oficial.

No mês passado, o Governo anunciou que após a abertura da Ponte do Delta do Rio das Pérolas, cuja data de inauguração continua desconhecida, estima-se que cerca de 40 mil pessoas vão cruzar diariamente o posto fronteiriço da RAEM. Quem quiser atravessar a ponte poderá fazê-lo de três formas: autocarro, veículo de aluguer ou carro particular.