Museu do Grande Prémio vai adjudicar serviços de consultadoria, fiscalização e controlo de qualidade

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) pôs ontem a concurso público a adjudicação da prestação dos serviços de consultadoria, fiscalização e controlo de qualidade para a empreitada de concepção da decoração e obra do Museu Temático do Grande Prémio. Os interessados podem concorrer até ao próximo dia 9 de Julho. “O âmbito dos serviços compreende a consultadoria ao dono da obra, a fiscalização e o controlo de qualidade, a gestão técnica, administrativa e controlo financeiro da execução dos trabalhos respeitantes à empreitada de concepção da decoração e obra do Museu Temático do Grande Prémio, nas áreas de construção civil, electricidade, comunicações e mecânica, cumprindo o estipulado no Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas e no caderno de encargos”, revela um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. O prazo de execução dos serviços será de 326 dias de trabalho (somente os domingos e os feriados estipulados na Ordem Executiva n.º 60/2000 não serão considerados como dias de trabalho) a iniciar três dias úteis após a notificação da adjudicação emitida pela entidade adjudicante. O prazo final da prestação de serviços será ajustado com o prazo final de execução da empreitada. A DST terá como principais critérios de avaliação das propostas o preço (60%) e os recursos humanos a afectar à prestação de serviços e respectiva quantidade e qualidade dos currículos.

