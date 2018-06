Mundial de surpresas gera expectativa entre os adeptos

Arranca hoje mais uma edição do Mundial de futebol, que este ano irá decorrer na Rússia. O PONTO FINAL ouviu alguns adeptos de diversos países que se mostraram bastante expectantes para o desenrolar da competição. Em termos de favoritos à conquista do troféu não houve um país que tivesse merecido consenso entre as opiniões recolhidas, mas nomes como Brasil, Alemanha ou Argentina foram apontados como potenciais futuros campeões mundiais.

Pedro André Santos

A Rússia recebe pela primeira vez na sua história a principal competição de futebol a nível mundial, e as expectativas em torno do evento têm vindo a crescer com o aproximar da primeira jornada, marcada para hoje entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Apesar de não ser um jogo entre emblemas que normalmente enchem os estádios, o desafio promete entusiasmar os adeptos visto que entra em prova a selecção anfitriã. Ao contrário das restantes formações, a Rússia não precisou de disputar qualquer apuramento, sendo por isso uma incógnita o seu potencial.

“Acho que a Rússia consegue chegar ao segundo lugar [do grupo], também pelo facto de estar a jogar no seu próprio país. Tem muitos jogadores novos, a média parece-me que é de 25 anos de idade”, disse ao PONTO FINAL Maxim Bessmertny. O jovem realizador destacou o misto de experiência e juventude na formação russa, apontando nomes como Igor Akinfeev e Ignashevich como jogadores que “podem levar a equipa para a frente” devido à sua experiência.

Outro ponto que mereceu um apontamento por parte de Bessmertny prende-se com o facto de apenas dois jogadores da selecção russa não actuarem no seu país, o que poderá servir também como uma montra para se mostrarem ao resto do mundo. “Vai ser uma grande experiência para eles, com uma grande pressão para jogarem como nunca jogaram porque o mundo vai estar a olhar para eles”, frisou.

Habituado a acompanhar algumas destas grandes competições nos respectivos países, Ricardo Carvalho volta a assistir ‘in loco’ a um Mundial de futebol, depois de o ter feito no Brasil. Em jeito de antevisão, o advogado olha com bons olhos para a selecção portuguesa, considerando que é “um misto de juventude e experiência”. Porém, Ricardo Carvalho mostra algumas cautelas sobre até onde poderá ir a selecção portuguesa. “Acho que Portugal irá pelo menos até aos quartos-de-final, depois é que vai ficar mais complicado, é capaz de apanhar uma grande equipa, como França ou Alemanha, mas tem hipóteses”, referiu.

Sobre o que o move a acompanhar a modalidade nestes grandes palcos, depois de ter também estado em França para acompanhar o Europeu, Ricardo Carvalho diz que é uma experiência “completamente diferente” do que ver na televisão, fazendo ainda questão de acompanhar “Cristiano Ronaldo e a geração dele”. “Há muita gente, move muitas pessoas e acaba toda a gente por se encontrar, e há este convívio todo. E depois é visitar também as cidades”, explicou.

Igualmente a apoiar o verde e vermelho da bandeira portuguesa, Bernardo Tavares destacou o “grupo complicado” onde Portugal calhou em sorteio, alertando que tanto Irão como Marrocos são equipas que vão criar muitos problemas à formação comandada por Fernando Santos. “A nossa selecção este ano é mais experiente, tem muitas soluções para a frente de ataque, tem um meio-campo muito forte, nas alas estamos bem servidos. Apenas temos um senão, que é na zona central. Para mim, o Pepe é indiscutível, falta-nos um central que o possa completar”, disse o treinador do Benfica de Macau.

Fazendo uma análise mais detalhada, Bernardo Tavares considera que “o mais difícil para Portugal vai ser passar o grupo”, mas que se o conseguir fazer em primeiro lugar poderá ter a vida facilitada para os jogos seguintes. “Se conseguirmos passar o grupo em primeiro lugar à partida vamos apanhar o segundo lugar do grupo A, que poderá ser a Rússia, ou a Arábia Saudita, à partida não será uma equipa tão forte como aquelas que estão no nosso grupo. Se conseguirmos passar o grupo acho que temos boas hipóteses de chegar às meias-finais, agora conta muito passar em primeiro e passar em segundo”, sublinhou.

A primeira partida de Portugal será já com a Espanha. O duelo ibérico mereceu um comentário por parte de Antonio Guijarro, que considera que a selecção do seu país tem boas hipóteses “se não formos eliminados por Portugal”, disse um dos sócios do espaço ‘Bar Celona’. Apesar de a Espanha ter feito bons resultados nos últimos anos, Antonio Guijarro aponta que o desenrolar dos eventos nestas competições “é imprevisível”, sobretudo frente a equipas que aparentam estar mais fortes, como o Brasil ou a Argentina. “Temos boas hipóteses de chegar às meias-finais, a Espanha tem uma equipa forte mas um dos grandes problemas nesta competição é que se torna muito difícil para as equipas serem consistentes. Temos bons jogadores, mas depois olhamos para o Brasil e para a Argentina e vemos equipas muito fortes. Apostaria mais numa formação sul americana. Ficaria muito contente se a Espanha chegasse às meias-finais, mas nesta altura é um pouco prematuro para o afirmar”, considera.

Brasileiros confiantes

Ao contrário dos restantes adeptos ouvidos pelo PONTO FINAL, que mostraram sempre muitas cautelas sobre as possibilidades reais de as suas selecções conseguirem triunfar no Mundial, Gilmar Tadeu aponta o Brasil como favorito. “Como brasileiro vejo a melhor formação, com o melhor treinador. Tivemos momentos, que não são da minha época, mas esta é a melhor formação, treinador e momento. Depois de 2002 tivemos um hiato em que estivemos dependentes de jogadores e o Brasil nunca foi assim. Com a chegada do Tite [seleccionador brasileiro] voltámos a ter um ‘team’ de futebol e hoje vivemos o nosso melhor momento. Vejo-a como a favorita sim, havendo ainda a Alemanha, França, e Portugal por trás”, disse o treinador de futebol.

Gilmar Tadeu, que este ano comanda o Chao Pak Kei na Liga de Elite, considera que este Mundial será de “afirmação” para o Brasil, apesar de antever uma competição muito equilibrada. “A Argentina é um rival, mas não vejo como favorito para o título, vejo antes as equipas europeias, como a França e a Alemanha também. Vai ser o Mundial mais nivelado, tem jovens selecções que estão no momento de explodir, como a Bélgica. Tem os asiáticos, e o Egipto, que também pode ser uma surpresa. Vai ser bastante equilibrado, mas vejo o Brasil à frente”, concluiu o técnico brasileiro.

Duelo com ‘nuestros hermanos’ poderá ser decisivo para o apuramento

Ditou o sorteio que Portugal e Espanha não só partilhassem o mesmo grupo, como também se defrontassem na estreia da competição na próxima sexta-feira (madrugada de sábado em Macau). O historial é claramente favorável aos espanhóis, que em 35 duelos venceram as hostes portuguesas por 16 vezes. Quanto a Portugal, venceu seis partidas, tendo sido registados 13 empates.

A última vez que as duas equipas se defrontaram foi em 2012, em partida a contar para as meias-finais do Europeu, tendo os espanhóis levado a melhor, vencendo por 4-2 na marcação de grandes penalidades depois de um nulo registado no tempo regulamentar. Dois anos antes, em 2010, a Espanha eliminou também Portugal, nos oitavos-de-final do Mundial disputado na África do Sul. Nesse mesmo ano, numa partida disputada “a feijões”, Portugal venceu a Espanha por expressivos 4-0.

Em termos oficiais, contudo, é preciso recuar até 2004 para recuperar uma vitória lusa, no Europeu disputado precisamente em Portugal. Na ocasião, a selecção então orientada por Scolari derrotou a Espanha por 1-0, na fase de grupos.

Na Rússia, porém, as estatísticas pouco contam, antevendo-se um duelo equilibrado. O PONTO FINAL ouviu alguns adeptos dos dois lado que recusaram assumir qualquer favoritismo para este duelo ibérico. Porém, estão de acordo que poderá ser decisivo para as contas do apuramento.

“Penso que o jogo com a Espanha vai ser um jogo muito importante, poderá decidir e colocar alguma pressão na equipa que não ganhar. Vamos imaginar que Portugal perde e o Irão ganha, o segundo jogo já poderá ser decisivo. E vice-versa, para a Espanha é a mesma coisa”, começou por dizer Bernardo Tavares.

O actual treinador do Benfica de Macau, que conhece bem o futebol português, acredita que as duas selecções “vão apostar as fichas todas para ganhar o primeiro jogo”, considerando que uma vitória para qualquer um dos lados representa “uma lufada de ar fresco” para encarar as partidas seguintes com menos pressão.

Para Ricardo Carvalho, que irá acompanhar a partida ‘in loco’ em Sochi, o empate “é meio caminho andado” para conseguir a qualificação no grupo. O advogado português radicado na RAEM sublinha ainda que um resultado que não seja a derrota frente à Espanha será também fundamental “a nível da motivação” para as hostes portuguesas encararem as restantes partidas.

Do lado dos espanhóis, Antonio Guijarro não tem dúvidas que o duelo frente a Portugal “será duro”, apontando para uma divisão em termos de favoritismo. “Diria que será 50% de hipóteses para cada lado. Há boas hipóteses que tanto Portugal como a Espanha passem a fase de grupos”, concluiu Guijarro.