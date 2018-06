Membros do CPU exigem conhecer planeamento completo para a Zona A dos novos aterros

A falta de informação relativamente ao planeamento da Zona A dos novos aterros dominou a discussão ontem no Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), onde foram apresentados os projectos das plantas de condições urbanísticas de nove lotes destinados a habitação pública e equipamentos escolares.

Cláudia Aranda

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) criticaram ontem a falta de informação sobre o planeamento do trânsito, do estacionamento, da construção das infra-estruturas públicas na Zona A das novas zonas urbanas, para onde se prevê uma concentração populacional de cerca de 100 mil novos habitantes. No CPU foram ontem apresentados os projectos das plantas de condições urbanísticas (PCU) relativas a nove lotes, sete destinados a habitação pública e dois a equipamentos escolares.

O arquitecto Rui Leão afirmou achar estranho que, ao longo de todo o plano dos novos aterros “nunca ter sido mostrada nenhuma imagem ou modelo tridimensional do que é o plano. O que nós vemos são números, lote não sei quantos tem não sei quantos metros de altura. Isto, no formato da PCU é suficiente e é prática comum quando se fala de um lote isolado. Agora se estamos a falar de uma zona nova de aterros, é muito estranho não se mostrar em lado nenhum o perfil das ruas”, disse Rui Leão.

O arquitecto acrescentou que, “se o Governo, as Obras Públicas, não mudarem de atitude na maneira como partilham e produzem desenhos que possam ser vistos por nós e pelo público em geral, nós só vamos ver o impacto e os passos deste plano quando for construído”. O arquitecto insistiu, afirmando que “este plano todo tem sido muito estranho”, questionando se “este estudo existe, se existem cortes, o que nós chamamos o perfil das ruas, que mostram a largura dos passeios, das vias, tudo junto com a altura dos edifícios, se isso existe e foi tirado nas consultas”.

Um dos membros do CPU destacou que, “em relação à Zona A, praticamente toda a concepção e design poderá ser feita pelo Governo, mas nós e os cidadãos, queremos ver, qual é o projecto de concepção e o projecto de arquitectura de toda a Zona A desde o Norte, a Sul, do Leste a Oeste. Esta é uma oportunidade muito singular para Macau, termos uma zona nova tão grande para poder ser projectada e para ser planeada devidamente para o futuro. Por isso, todos nós somos responsáveis em garantir que este planeamento urbanístico seja bem feito, caso contrário podemos ser criticados. Queremos ver a conjuntura total e não só parcial”, insistiu.

Rui Leão: “Atenção! Alerta! Não se criem este tipo de problemas”

O Governo anunciou anteriormente a criação de uma aldeia escolar na Zona A dos aterros, com capacidade para 13 mil estudantes, pelo que os membros do CPU quiseram saber se há um plano para gerir o trânsito e o estacionamento. Sobre esta questão, Rui Leão alertou para a necessidade de haver uma reflexão sobre urbanismo. “Parece-me que não há uma coordenação, uma reflexão a nível inter-departamental para resolver os problemas dentro do lote, ninguém vai resolver o estacionamento fora deste lote, portanto criando aqui uma série de escolas com uma dimensão enorme, vai-se criar um problema enorme que nós aqui neste conselho já estamos a levantar e estamos a dizer: “Atenção! Alerta! Não se criem este tipo de problemas, obriguem-se a reflectir sobre o urbanismo e o desenho dos lotes de uma forma mais responsável e coordenada”.

Paulo Tse, presidente da Associação de Construtores Civis, defendeu que não faz sentido analisar estes projectos sem conhecer o planeamento global para a zona A dos novos aterros. “Não sabemos quais são as infra-estruturas públicas e quais são os equipamentos sociais. Eu não sei onde é que vai ficar o mercado, quantas escolas vai haver”, disse Paulo Tse. As críticas foram subscritas por vários membros do CPU. Ficou prometido uma visita dos membros do conselho à Zona A dos aterros.

Os representantes da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes admitiram que ainda não são conhecidos uma série de detalhes, como a localização das paragens do metro ligeiro, nem dos autocarros. No entanto, os serviços, adiantaram que existe “um plano director para as novas zonas urbanas”. “Relativamente à Zona A nós teremos quatro centros de gestão de transportes em quatro partes da zona A, que servirão como equipamento de apoio do metro ligeiro, por isso, vão ficar ao lado das paragens do metro, perto do eixo central e nas avenidas marginais”, explicaram.

A Zona A dos novos aterros tem um total de 138 hectares, que deverá albergar 28 mil frações de habitação pública e outras 4 mil para o sector privado, com capacidade para alojar cerca de 100 mil pessoas, com base em estimativas de um agregado familiar de três pessoas por habitação.