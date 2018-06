Jornalistas temem censura com legislação sobre cibersegurança e comunicações

A Associação dos Jornalistas de Macau advertiu que a futura lei da cibersegurança e “Regime Jurídico de Intercepção e Protecção de Comunicações” poderão facilitar o sistema de monitorização do Governo, ameaçando, paralelamente, a liberdade de imprensa e acesso à informação, noticiou o jornal em língua chinesa Cheng Pou.

Através de um relatório, a associação constatou “a tendência crescente de auto-censura nos meios de comunicação, bem como a intervenção do Governo na operação independente da imprensa”, avisando que a situação poder-se-á deteriorar após a introdução da lei da cibersegurança e do “Regime Jurídico de Intercepção e Protecção de Comunicações”.

No passado mês de Dezembro, o documento de consulta do Executivo sobre esta legislação sugeria que as forças de segurança poderiam enviar agentes para investigar as redacções caso “suspeitassem de tráfego de dados incomum”. A associação instou ainda os profissionais do sector para que continuem a defender o seu profissionalismo e independência, garantindo ao público o direito à informação.