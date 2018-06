IFT abre concurso público para arrendamento de lojas no Anim’Art Nam Van

O Instituto de Formação Turística (IFT) lançou ontem um concurso público para o arrendamento de três lojas no espaço Anim’Art Nam Van. A adjudicação tem como objecto a “exploração de serviços de comidas ligeiras e bebidas, num estilo elegante e descontraído, ou venda a retalho de produtos alimentares típicos de Macau”, revela um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. O prazo do arrendamento é de quatro anos e tem uma renda mensal base de 16.000 patacas por cada loja, sendo uma de produtos alimentares típicos de Macau destinados ao sector retalhista e duas de comidas e bebidas. As propostas devem ser entregues antes das 17 horas do dia 13 de Agosto deste ano, nas instalações do IFT localizadas na Colina de Mong-Há. No conjunto de critérios de apreciação das propostas destaca-se, no caso da loja de produtos alimentares típicos locais, a comercialização de produtos alimentares, a renda e a experiência do concorrente; e para as lojas de comidas e bebidas os principais factores de avaliação são o conteúdo dos menus apresentado e também a renda e a experiência do concorrente.

