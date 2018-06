IACM lança concurso para arrendamento do Centro Comercial de Seac Pai Van

Está aberto o concurso público para o arrendamento do Centro Comercial de Seac Pai Van, dedicado à exploração de venda a retalho de produtos alimentares frescos e vivos, produtos secos, comidas e artigos de uso diário, anunciou ontem o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, o prazo para entrega das propostas termina no próximo dia 25 de Julho e os concorrentes devem entregar as mesmas no Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, onde também podem ser obtidos o programa do concurso e o caderno de encargos. O balancete não adianta mais detalhes sobre o concurso público, apenas que a abertura das propostas terá lugar no dia 26 de Julho. No mesmo dia, o IACM vai conduzir uma visita ao local. Em Agosto do ano passado, o presidente do Conselho de Administração do IACM, José Tavares, anunciou um projecto que disse tratar-se de “uma coisa nova” que vai “dar uma nova projecção” aos mercados locais. Terá um espaço para restauração, um jardim com equipamento lúdico infantil, um café e esplanada. O projecto inclui também a ampliação da rede de supermercados San Miu com a abertura de uma nova unidade que estava prevista para o primeiro trimestre deste ano.

