Governo propõe revisão do salário mínimo a cada dois anos

Foi ontem divulgado o relatório final da consulta pública da proposta de lei sobre o salário mínimo. Os resultados mostram que a maioria dos participantes concorda com a exclusão dos trabalhadores domésticos e das pessoas com deficiência, e que o Governo propõe a revisão do montante a cada dois anos.

O primeiro valor do salário mínimo pleno revisto dois anos após a implementação da lei e revisto, pelo menos, uma vez a cada dois anos. É isto que propõe o Governo no relatório final da consulta pública da proposta de lei sobre o salário mínimo, que decorreu entre os dias 13 de Novembro e 27 de Dezembro do ano passado, ao mesmo tempo que exclui do âmbito da aplicação os trabalhadores domésticos e os trabalhadores com deficiência, ainda que seja afirmado que “o objectivo da implementação do salário mínimo pleno é proporcionar a todos os trabalhadores uma protecção salarial básica” e que “tanto os trabalhadores residentes como os trabalhadores não residentes têm direito a gozar da mesma protecção salarial, devendo assim o salário mínimo ser aplicado a ambos”.

No documento divulgado ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos do Trabalho (DSAL), o Executivo sugere que a exclusão dos empregados domésticos deve-se à especificidade da natureza do trabalho que realizam, “já que estes têm de se integrar na vida familiar do empregador, convivendo com o empregador e os seus familiares e, ao mesmo tempo, prestar trabalho doméstico; e os empregadores que contratam trabalhadores domésticos não têm por objectivo fins lucrativos, e ainda, a situação económica de cada família, as exigências para com o trabalhador doméstico contratado e os benefícios não remunerados são diferentes”.

A maioria das opiniões recolhidas concordaram com a proposta apresentada pelo Governo no documento de consulta pública, manifestando “oposição à aplicação do salário mínimo aos trabalhadores domésticos, temendo-se por isso que se o regime do salário mínimo for aplicado aos trabalhadores domésticos possa causar grande pressão económica sobre as famílias que contratam estes trabalhadores, ou que alguns membros da família se vejam obrigados a deixar de trabalhar para cuidar da família”.

É ainda assumido, no relatório, que os trabalhadores não-residentes constituem a maioria dos trabalhadores que actualmente exercem trabalho doméstico em Macau. E o Executivo garante: “Na apreciação dos pedidos de trabalhadores domésticos não residentes será verificado o valor da remuneração oferecido pelo empregador e tido como referência o valor da remuneração no mercado. Este mecanismo de apreciação conseguirá ajustar e garantir efectivamente aos trabalhadores domésticos não residentes o valor da remuneração”.

Também os trabalhadores com deficiência ficam excluídos do âmbito de aplicação do salário mínimo, propõe o Governo e concordam 87,7% daqueles que participaram na consulta pública. Da recolha de opiniões de partes interessadas e de entidades de reabilitação, “fica-se a perceber que os trabalhadores com deficiência esperam estar protegidos em termos de oportunidades de emprego e salários, mas temem que o salário mínimo possa enfraquecer a sua competitividade e afectar a sua situação de emprego. Dar-se-á assim muita atenção a esta situação”, escreve o Governo.

Já o Executivo argumenta que “ainda não foi criado um regime de avaliação da produtividade para avaliar estes indivíduos” e que “se o salário mínimo lhes for aplicado poderá causar um certo impacto nas suas oportunidades de emprego”.

Quanto à composição do salário mínimo, “julga-se que será mais adequado manter a proposta do documento de consulta, ou seja, o salário mínimo ser calculado com a remuneração de base prevista na Lei das relações de trabalho, mas não incluir a remuneração do trabalho extraordinário, o acréscimo por prestação de trabalho nocturno ou por turnos, o 13.º mês de salário ou outras prestações periódicas de natureza semelhante”. Esta conclusão vai também ao encontro da sugestão na consulta pública.

No caso do cálculo do salário mínimo, entende-se que será mais adequado manter a proposta do documento de consulta, ou seja, calcular o valor do salário mínimo em cinco formas: ao mês, semana, dia, hora ou trabalho efectivamente produzido.

Ainda que tenha sido sugerida a exclusão do âmbito de aplicação para diferentes sectores e tipos de trabalho – como, por exemplo, os trabalhadores não-residentes –, o Governo adianta-se na recusa dessa ideia e esclarece que “a concepção do actual regime do salário mínimo pleno é para ser aplicável a todos os sectores de Macau, para que todos os trabalhadores possam ter acesso à protecção salarial básica” e que, desta forma, “ julga-se que neste momento não há necessidade de individualizar outros regimes de salário mínimo para sectores ou tipos de trabalho”.

O valor do salário mínimo continua sem ser avançado. O relatório na íntegra pode ser consultado na página oficial da DSAL.