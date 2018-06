DSEJ esclarece caso de alegado “comportamento inapropriado” de professor na escola Sam Yuk

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) reagiu mais uma vez às notícias divulgadas esta semana sobre o alegado comportamento inapropriado por parte de um professor da Escola Secundária Sam Yuk. O organismo afirma que foram publicadas “informações falsas” e que a resposta da DSEJ foi citada “erradamente”, atraindo atenções e causando “inquietação nos docentes e alunos e público em geral”.

Em comunicado, o Governo declara que, “no que diz respeito ao caso, a DSEJ tem prestado grande atenção, tratando, de forma séria o mesmo e nunca ‘disse aos alunos para falarem com o professor sozinhos sobre o respectivo assunto’, tal como referido na notícia veiculada. Trata-se, por isso, de uma notícia falsa (…). Durante o acompanhamento e tratamento do caso, a DSEJ assegura a protecção da privacidade dos alunos, de forma adequada, e mantém uma comunicação e ligação estreitas com a escola respectiva, bem como os alunos e o agente de aconselhamento”.

O organismo esclarece que, na segunda metade do mês de Abril, dois alunos de uma escola secundária dirigiram-se à DSEJ para relatar uma situação de ensino envolvendo um professor dessa escola e o seu comportamento inapropriado. A escola foi contactada “imediatamente”, avisando o respectivo agente de aconselhamento para acompanhar o caso e reuniu com os alunos “para conhecer de forma mais aprofundada a situação”.

“Duas alunas disseram que aquele professor, durante uma orientação de exercícios, lhes causou desconforto devido ao seu corpo estar muito próximo do delas, sendo que posteriormente não ocorreram mais situações semelhantes. Deve-se realçar que estas duas alunas, durante o encontro, não afirmaram, em momento algum, que aquele professor teve contactos físicos com elas, nem referiram a ocorrência de comportamentos inapropriados como o que foi referido nos comentários divulgados na rede”, detalha a DSEJ.

Face à exigência do Governo, a escola realizou “uma investigação interna e um encontro com o respectivo professor para conhecer a situação, despertando ao mesmo tempo a atenção de todo o corpo docente para estar mais atento e observar, rigorosamente, um comportamento adequado com os alunos”, lê-se ainda na nota de imprensa. A DSEJ quer a entrega do relatório de investigação o mais rápido possível.