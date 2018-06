DSEJ detecta 12 transgressões graves no plano de desenvolvimento contínuo

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) divulgou ontem um relatório sobre as violações registadas na terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com a análise, a DSEJ inspeccionou cerca de 1,700 vezes as instituições participantes desde o mês passado, tendo emitido 150 lembretes e transferido 12 casos de transgressões graves para as autoridades judiciais ou policiais para futuras investigações.

Wong Chio Long, Chefe de Divisão do departamento de Educação Contínuo da DSEJ, referiu que os 12 casos incluíam fraude, falsificação de documentos e instituições fictícias, sublinhando que o organismo irá continuar a fortalecer a supervisão e assegurar o uso adequado de recursos públicos.